Идеал от Топ-7, деликатесы от Малиновского. Итоги 30-го тура Серии А

Специя - Кротоне 3:2

Парма - Милан 1:3

Удинезе - Торино 0:1

Интер - Кальяри 1:0

Фиорентина - Аталанта 2:3

Ювентус - Дженоа 3:1

Эллас Верона - Лацио 0:1

Сампдория - Наполи 0:2

Рома - Болонья 1:0

Беневенто - Сассуоло 0:1

Впервые с февраля 2017-го года все команды, начавшие тур в Топ-7 Серии А, одержали победы. Часть из них даже выдала впечатляющие первые таймы, которые мы от них давно не видели. Борьба за зону Лиги Чемпионов ожидается яростной и наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини уверен, что будет идти до последних минут сезона. Замечательно. Правда, на других фронтах борьба затихает. "Интер" вскоре оформит Скудетто, а три аутсайдера никак не собираются выбираться из зоны вылета.

Магия числа "11"

На "Интер" в плане оформления такого идеала точно можно было рассчитывать. Победа над "Кальяри" 11-го апреля стала для него уже 11-ой подряд, сохранила гандикап над вторым местом на 11-ти очках и повела все ближе к первому Скудетто за 11 лет. Судьба. Причем темп набора очков ныне выше на 0.31 за матч, чем тогда, чем с Жозе Моуриньо. В целом впервые в истории лиги кто-либо сумел начать второй круг 11-ю победами подряд. И не важно, что открытие счета в этом матче было его наиболее поздним в сезоне, на 77-ой минуте, что до этого аутсайдер "Кальяри" держался довольно спокойно.

Главное - победа, пусть и она уже шестая подряд с минимальным разрывом в счете. Ее важность подчеркивает бурная радость игроков и забег Антонио Конте после гола, его объятия и поцелуи с подопечными. Они чувствуют близость достижения. "Осталось мало матчей, поэтому каждая победа стоит шесть очков. Многие из наших игроков никогда не были под таким давлением, так что я очень доволен. Я готов броситься в огонь за игроков. Мы выиграли три важнейших матча за восемь дней, мы стабильны и сбалансированы". Что ж, когда царит такая страсть, такая гармония - успех легко объяснить.

"Эта победа фундаментальна. Она - важный знак на психологическом уровне нашим преследователям", - заявил автор гола Маттео Дармиан. Да вообще-то, уже и знаки не нужны.

Тот же путь к тому же результату

"Милану" не нужны точно. Он думает лишь о попадании в Топ-4. И о своих проблемах. Унылая ничья в матче против "Сампдории" продолжила крайне нервозный период клуба и серию из трех побед в 12-ти матчах во всех турнирах. Вновь выручил выезд. 13 гостевых побед в лиге и 16 во всех турнирах - повторение рекордов клуба. Выезд в 30-ом туре даже выглядел непривычно светло. Златан Ибрагимович не забил любимой жертве, но отлично играл в подыгрыше. Франк Кесси забил с его позиции и стал первым полузащитником команды после Кака в сезоне 2008/09 с хотя бы десятью голами после 30-ти туров.

Разумеется, "Милан" и здесь не мог не привезти себе проблемы. Из-за до сих пор непонятного удаления Златана пришлось играть полчаса в меньшинстве, в целом во втором тайме уже в который раз царила нервозность. Доннарумма работал, пропустил однажды. Однако в итоге удалось удержаться и даже поймать соперника на контратаке, выйдя на три забитых во втором гостевом матче подряд.

"Деликатная неделя, поскольку мы знали, что играли ниже наших стандартов против "Сампдории". "Нам нужно было такое выступление после "Сампдории", когда ничего не работало". Пиоли и автор третьего гола Рафаэль Леау поняли, что в нынешней ситуации прежде всего нужно ценить победу.

Для "Ювентуса" важна также лишь победа. Тем более - после важной солидной победы над "Наполи" в среду. Уже не раз после таких в нынешнем сезоне он проваливался. В том числе и против команд калибра "Дженоа", даже слабее ее. Андреа Пирло особо подчеркивал важность сохранять высокий настрой и против таких соперников. И его подопечные, как и подопечные Пиоли, провели отличный напоминающий о лучших временах первый тайм, во втором ослабели, пропустили, получили попадание в заголовки своей главной звезды по неправильным причинам, но ответили контратакой и выходом на 3:1.

Хуан Куадрадо продолжил бороздить правый фланг, Федерико Кьеза - оба. Они сделали два первых гола. Деян Кулушевски наконец-то продемонстрировал, что способен играть в центре атаки, забив впервые с января. Впервые в лиге в этом сезоне "Юве" нанес семь ударов в створ ворот в первом тайме. Были и проблемы. На рубеже таймов не раз спасал Щесны, начало второго было крайне слабым. Роналду не попадал с метра, бросал футболку на газон, бил по стене в раздевалке. Сейчас в клубе пытаются замять эти мини-скандалы, а в прессе - раздуть. Общий результат должен помочь первому.

Соккер рулит

"Аталанте" также после отличного первого тайма пришлось тяжело во втором. Она даже пропустила больше и рисковала упустить победу с преимущества в два мяча в третий раз за четыре месяца. Во Флоренции, где побеждала лишь однажды в 21-ом веке (Руслан Малиновский даже напомнил о вылете из Кубка здесь 14 месяцев тому), ей было привычно тяжело. Оборона беспокоит, после перехода на 4-2-3-1 часто пропускает контратаки. Зато атака неудержима. В первом тайме она делала все, что хотела. Во втором не пала духом, создала еще и оформила восьмую победу в девяти последних матчах лиги.

Гасперини говорил о тяжелом вечере, о дополнительном давлении из-за побед всех других грандов, об агрессивном сопернике, о чуть не упущенной, но в итоге фундаментальной победе. Он даже преувеличил: "Я даже не нужен там. Я могу сидеть на трибуне, и они сами будут знать все тактические ходы и играть на автопилоте, знать, когда прессинговать, когда менять стиль". Баланс на автопилоте не добудешь, он сейчас хромает даже с тренером на скамье. Но очень важно, когда наставник верит в своих игроков и полагается на них.

Матч стал первым для Серии А в истории в США, который показывали на одном из главных местных каналов - ABC. Такое доверие было оправдано.

Команда рулит

"Наполи" также оформил очень приличную серию - пять побед в шести матчах. После, можно даже сказать, безвольного поражения от "Ювентуса" в перенесенном матче, существовала опасность снежного кома. "Сампдория" после доставленных "Милану" проблем собиралась их доставить и нынешней команде Дженнаро Гаттузо. Но в итоге и здесь фаворит провел впечатляющий первый тайм, постоянно атаковал, построил красивую голевую комбинацию через центр. А во втором тайме не пошатнулся от атак проснувшегося соперника, даже не пропустил и, как и "Юве" с "Миланом", забил в контратаке.

Его не подвела главная звезда, во многом потому что такой нет. Лишь неаполитанцы и "Манчестер Сити" в лигах Топ-5 располагают шестью игроками, забившими пять и более мячей за сезон, а это признак силы команды. Особенно - ее атаки. Виктор Осимхен окончательно вернулся, забил во втором матче подряд, и дополнил пазл. Вот и Клаудио Раньери не был разочарован игрой своей "Дории" и поэтому хвалил "Наполи" и Гаттузо за силу и красивую игру, принесшую фавориту победу. Эта победа и вправду важна. Прежде всего, поскольку для нее нужно быть зрелой командой.

Характер рулит

Главной звезды "Лацио" также сейчас нет. Чиро Иммобиле не забил уже в десятом матче подряд. Такого с ним в Италии не случалось восемь лет. Нет и тренера - Симоне Индзаги в изоляции из-за коронавируса. Команда играет весьма невзрачно. Она не побеждала с разницей более одного мяча с января. На выезде в Вероне после поражения от "Эллас" дома в первом круге неудача даже была бы ожидаема. Тем не менее, ее удалось избежать. Пусть и вновь лишь с помощью обычного изматывающего нервы приема. Уже третья из четырех последних побед была добыта после 85-ой минуты.

Точный удар головой Милинковича-Савича на первой добавленной минуте стал первым в створ от какой-либо команды в матче. Ассист ему отдал капитан Раду. Эти имена, время гола и статистика ударов говорят о том, что в этом матче не было ничего. Кроме характера. "Мы играли хорошо, с сердцем, я горд руководить такой командой. Мы верили до конца и не сдавались", - заявил ассистент Индзаги Массимилиано Фаррис. На сердце и вере ныне "орлы" и держатся и добыли уже четыре победы подряд.

К характеру следует отнести и победу "Ромы". Ей пришлось пройти между Сциллой провалов в лиге, бури вокруг команды и ее тренера и Харибдой нацеленности на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против "Аякса" и оттого обширной ротации. Без Пау Лопеса, Смоллинга, Спинаццолы, Карсдорпа, Верету, Мхитаряна, Лоренцо Пеллегрини и Джеко в стартовом составе неудача была бы легко объяснима. Начало и вправду вышло отвратительным, тогда спасли лишь вратарь и дикое везение. Повезло и с грубой ошибкой соперника на 44-ой минуте. Но во втором тайме счет уже был хотя бы солидно удержан.

Паулу Фонсека говорил о важности отдыха, о сложностях в первые 25 минут (на самом деле больше) под прессингом соперника. И о совершенно ином втором тайме. В котором "волки" уже держали руку на пульсе, не позволив ни себе, ни сопернику создать ничего. Такое умение, как и умение достичь результата, не пропустив - важнейшие новости для португальца из этого матча.

Середняки и аутсайдеры

Наставники "Дженоа", "Фиорентины", "Болоньи", "Вероны", "Удинезе" остались довольны игрой своих команд. Вот только их результаты в 30-ом туре - ноль очков. Типично для этой стадии сезона. Середняки уже не рвут жилы. Не рвал жилы и "Сассуоло". Он как раз сумел выиграть свой матч и вновь стать "первым среди остальных". Однако Роберто Де Дзерби остался с "горьким привкусом". Счет 1:0 и игра его не удовлетворили. Она действительно была невзрачной, особенно в первом тайме, ее судьбу решил автогол, а на последних минутах "нероверди" в панике отбивались и благодарили своего вратаря.

Де Дзерби даже заявил: "Игра была слишком равной. Возможно, эта команда сделает больше, когда я уйду. Мы могли сделать больше сегодня и можем в целом достичь большего, чем восьмое место. 11 очков до Еврокубков - слишком много. Хвалят за победы и критикуют за поражения журналисты, я должен видеть глубже. Мы должны радоваться 4:0, не 4:2".

С середняками ясно. Топ-7, как всегда, набирает ход в концовке сезона и понимает, что шутки закончились. Но почему этого не понимают аутсайдеры? "Беневенто" вчера сидел слишком глубоко в обороне, нанес свой второй удар по воротам на 71-ой минуте. Филиппо Индзаги считает, что выживание в его руках. Только благодаря провалам более низких аутсайдеров. На этой стадии команды из зоны вылета обычно вдруг начинают набирать очки. Но в 30-ом туре все три вновь проиграли. "Кальяри" и "Кротоне" - в четвертый раз подряд. Хотя к первому претензий после борьбы с "Интером" мало.

Наставник сардов Леонардо Семпличи ожидаемо остался доволен игрой своей команды и в случае сохранения уровня оптимистичен. А вот наставник "Пармы" Роберто Д'Аверса был крайне недоволен и быстрой безвольной сдачей в первом тайме, и недостаточным креативом против десятерых во втором. "Они страдают под давлением, но мы не были агрессивны, не воспользовались их подарком". Наставник ж "Кротоне" Серсе Косми уже просто не знает, что делать. Его команда играла очень хорошо в Специи. Только для того, чтобы пропустить с двух "стандартов" после 88-ой минуты и проиграть.

"Даже ничья была бы очень жестоким результатом для "Кротоне", а такое поражение и вовсе шокирует. Мы его абсолютно не заслужили. Смешные голы". Да, с командой Косми это уже не впервые. Она упустила результат в концовке в третьем из четырех последних матчей. Потому и вылетает.

"Торино" же показывает ему и двум другим аутсайдерам, как это делается. Он невероятным образом вырвал победу над "Сассуоло", сыграл вничью с "Ювентусом" с позиции силы. А теперь и переиграл в гостях всегда жесткий "Удинезе", владея мячом почти в два раза меньше, отбиваясь под руководством второго вратаря Вани Милинковича-Савича и нанеся единственный удар в створ ворот с пенальти. "Наиболее меня порадовало то, насколько остро и хладнокровно мы действовали под давлением. Мы победили сегодня благодаря единству". Давиде Никола и вправду изменил характер команды.

Украинский след

Малиновский на пике итальянской карьеры. А то и всей карьеры. В Бельгии у него были подобные периоды, но это Италия. Гол и пять ассистов в трех матчах здесь стоят больше. И это при том, что номинально он начал играть на неудобной позиции - правом фланге. На самом деле он получает полную свободу действий между флангом и центром. Близко к линии штрафной соперника. Что и привело к великолепным ассистам пасами вразрез. Ну а удачная подача углового у него давно в арсенале. Как и успехи против "Фиорентины" - уже четвертый матч против нее подряд с голом либо ассистом.

Можно заметить недостатки во Флоренции. Два неудачных удара, не особая эффективность дриблинга, регресс в начале второго тайма и замена на 63-ей минуте. Но на самом деле он отыграл замечательно. Он лидер полузащиты команды, архитектор, главный созидатель, он регулирует темп и направление атак. Так что первый иностранец в Серии А за 14 лет и первый из какой-либо страны за восемь с двумя ассистами в двух матчах подряд - очевидное следствие его работы.

В Tuttosport, Eco Di Bergamo, Calcio Atalanta он проиграл звание героя матча автору дубля с его передач Сапате. В Gazzetta Dello Sport, Corriere Dello Sport получил не больше, чем Дуван - по "семерке". Но лучше не устраивать соревнования между ними, а восхищаться их взаимодействием. "7", "7.5", а иногда и "8" Руслану с эпитетами "волшебный ассист", "деликатес", "художник", "пир для глаз", "делает левой ногой, что хочет" достаточно.

Лучший игрок тура - Руслан Малиновский ("Аталанта"). Архитектор "Богини"

Прорыв тура - "Специя". Скорее состоялся антипрорыв тура "Кротоне"

Разочарование тура - Трое аутсайдеров. Когда собираются просыпаться?

Лучший вратарь тура - Антонио Миранте ("Рома"). Немало спасал

Лучший тренер тура - Дженнаро Гаттузо ("Наполи"). Не только Раньери хвалит