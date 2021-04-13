Ибрагимович дисквалифицирован на один матч за инцидент с судьёй

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович понесёт наказание за поведение в матче 30-го тура чемпионата Италии с "Пармой" (3:1).

Напомним, шведский форвард получил прямую красную карточку на 60-й минуте, после того как что-то сказал судье Фабио Мареске.

Как сообщается на сайте Серии А, 39-летний футболист дисквалифицирован на одну встречу и оштрафован на € 5 тыс. за "оскорбительное высказывание в адрес арбитра, содержащее критику в неуважительной форме".

Таким образом, Ибрагимович не поможет "Милану" в следующем туре чемпионата Италии. Команде предстоит сыграть с "Дженоа". Матч состоится 18 апреля на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.