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Ибрагимович дисквалифицирован на один матч за инцидент с судьёй
Златану также придется заплатить штраф
фото - Getty Images
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович понесёт наказание за поведение в матче 30-го тура чемпионата Италии с "Пармой" (3:1).
Напомним, шведский форвард получил прямую красную карточку на 60-й минуте, после того как что-то сказал судье Фабио Мареске.
Как сообщается на сайте Серии А, 39-летний футболист дисквалифицирован на одну встречу и оштрафован на € 5 тыс. за "оскорбительное высказывание в адрес арбитра, содержащее критику в неуважительной форме".
Таким образом, Ибрагимович не поможет "Милану" в следующем туре чемпионата Италии. Команде предстоит сыграть с "Дженоа". Матч состоится 18 апреля на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.
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