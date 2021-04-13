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Роналду может вернуться в Манчестер Юнайтед
К туринцам же может переехать Поль Погба
Фото: DAZN / Автор – неизвестен
"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" могут произвести обмен игроками, утверждает Calciomercato.
По данным источника, туринский клуб готов отпустить Криштиану Роналду в английский клуб. На его место придет хавбек Поль Погба, который не хочет продлевать контракт с "МЮ".
35-летний Роналду в 27 матчах чемпионата Италии забил 25 голов и сделал 3 результативные передачи. 28-летний француз в этом сезоне провел 21 матч, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи.
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