  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Роналду может вернуться в Манчестер Юнайтед
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роналду может вернуться в Манчестер Юнайтед

Италия
(1 голосов)

К туринцам же может переехать Поль Погба

Роналду может вернуться в Манчестер Юнайтед

Фото: DAZN / Автор – неизвестен

Новина українською

"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" могут произвести обмен игроками, утверждает Calciomercato.

По данным источника, туринский клуб готов отпустить Криштиану Роналду в английский клуб. На его место придет хавбек Поль Погба, который не хочет продлевать контракт с "МЮ".

35-летний Роналду в 27 матчах чемпионата Италии забил 25 голов и сделал 3 результативные передачи. 28-летний француз в этом сезоне провел 21 матч, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
13.04.2021 в 16:08
Да ну... это не серьёзно !!!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...