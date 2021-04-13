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Гасперини могут дисквалифицировать на 20 дней

Италия
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Таким образом он пропустит финал Кубка Италии

Гасперини могут дисквалифицировать на 20 дней

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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини может пропустить финал Кубка Италии за оскорбление антидопингового инспектора во время неожиданного визита, пишет ANSA.

По данным источника, антидопинговый прокурор Пьерфилиппо Лавиани потребовал дисквалификацию тренера на 20 дней. В отчете инспектора сообщается, что во время неожиданной проверки Гасперини прервал тест на допинг одного из игроков "Аталанты" и вынудил его пойти на тренировку.

Такое поведение специалиста побудило прокуратуру предъявить ему обвинение в нарушении антидопингового кодекса. Слушание по делу состоится 10 мая перед национальным антидопинговым судом.

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В статье: Джанпьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини
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