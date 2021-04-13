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Экс-игрок Ювентуса: Криштиану Роналду ни в одной команде не был лидером

Италия
(4 голосов)

Играет только на собственную выручку

Экс-игрок Ювентуса: Криштиану Роналду ни в одной команде не был лидером

Новина українською

Бывший полузащитник "Ювентуса" 58-летний Массимо Мауро (карьера в 1979-1993 годах) высказал мнение о форварде "бьянконери" Криштиану Роналду.

Роналду не был лидером нигде, где он играл. И никогда не будет. Он - как компания, его выручка для него важнее, чем успех команды.

Криштиану не влечет за собой партнеров, он всегда хочет получить от них мяч, чтобы забить. Он сильный индивидуалист, но не командный игрок.

Если говорить о результатах, то "Ювентус" с ним не стал лучше, чем до него, в Лиге чемпионов они выступили даже хуже. Поэтому лучшим решением для Ювентуса и Роналду будет разойтись, - заявил чемпион Италии в разговоре с La Gazzetta dello Sport.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Массимо Мауро
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Комментарии (2)
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Футбольный спам (Киев)
13.04.2021 в 20:41
Какую же чушь иногда пишут эксперты дабы как то проявить свое незаурядное мышление... Чувак наколотил за юве 25 мячей в 25 матчах и он пишет надо разойтись, какие глубокие мысли у людей, прям философия зашкаливает
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филанкрот (donetsk)
13.04.2021 в 20:18
у Зiдана KP7 грав у захисті
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