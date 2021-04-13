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Экс-игрок Ювентуса: Криштиану Роналду ни в одной команде не был лидером
Играет только на собственную выручку
Бывший полузащитник "Ювентуса" 58-летний Массимо Мауро (карьера в 1979-1993 годах) высказал мнение о форварде "бьянконери" Криштиану Роналду.
Роналду не был лидером нигде, где он играл. И никогда не будет. Он - как компания, его выручка для него важнее, чем успех команды.
Криштиану не влечет за собой партнеров, он всегда хочет получить от них мяч, чтобы забить. Он сильный индивидуалист, но не командный игрок.
Если говорить о результатах, то "Ювентус" с ним не стал лучше, чем до него, в Лиге чемпионов они выступили даже хуже. Поэтому лучшим решением для Ювентуса и Роналду будет разойтись, - заявил чемпион Италии в разговоре с La Gazzetta dello Sport.
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