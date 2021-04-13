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Футболисты Аталанты подарили футболку одноклубнику, которого обидел Криштиану Роналду

Италия
(2 голосов)

История с продолжением

Футболисты Аталанты подарили футболку одноклубнику, которого обидел Криштиану Роналду

Новина українською

Футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отказал Робину Госенсу из бергамской "Аталанты", когда тот после поединка попросил подарить его футболку.

Немецкий левый защитник признался, что тяжело пережил этот момент и очень смутился.

Товарищи по команде Госенса услышали эту историю и подготовили Робину подарок. Было это на стадионе "Гевисс" в раздевалке после тренировки ...Футболка Криштиану Роналду!

Читайте также"Он даже не посмотрел на меня, просто отказал". Игрок Аталанты рассказал, как просил футболку у Роналду
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В статье: Криштиану Роналду Аталанта (Бергамо) Робин Госенс
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Комментарии (3)
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Wreck (Киев)
13.04.2021 в 21:55
Хорошая атмосфера в команде, с юмором в поряде)
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0
0
download1 (huyersk)
13.04.2021 в 21:39
Обасака))
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0
0
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
13.04.2021 в 21:29
якась дєтсадовская хрєнь
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0
-2


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