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Футболисты Аталанты подарили футболку одноклубнику, которого обидел Криштиану Роналду
История с продолжением
Футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отказал Робину Госенсу из бергамской "Аталанты", когда тот после поединка попросил подарить его футболку.
Немецкий левый защитник признался, что тяжело пережил этот момент и очень смутился.
Товарищи по команде Госенса услышали эту историю и подготовили Робину подарок. Было это на стадионе "Гевисс" в раздевалке после тренировки ...Футболка Криштиану Роналду!
Читайте также"Он даже не посмотрел на меня, просто отказал". Игрок Аталанты рассказал, как просил футболку у Роналду
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Комментарии (3)
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Wreck (Киев)
13.04.2021 в 21:55
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download1 (huyersk)
13.04.2021 в 21:39
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
13.04.2021 в 21:29
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