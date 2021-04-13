Футболисты Аталанты подарили футболку одноклубнику, которого обидел Криштиану Роналду

Футболист туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отказал Робину Госенсу из бергамской "Аталанты", когда тот после поединка попросил подарить его футболку.

Немецкий левый защитник признался, что тяжело пережил этот момент и очень смутился.

Товарищи по команде Госенса услышали эту историю и подготовили Робину подарок. Было это на стадионе "Гевисс" в раздевалке после тренировки ...Футболка Криштиану Роналду!