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Фонсека покинет Рому по завершению этого сезона

Италия
(1 голосов)

Такой решение принял сам португальский наставник

Фонсека покинет Рому по завершению этого сезона

Фото: Твиттер Ромы

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека принял решение покинуть римский клуб по завершению сезона, несмотря на результаты, которые достигнет его команда.

В контракте португальского специалиста, который истекает 30 июня, содержится пункт о продление еще на один сезон в случае выхода "Ромы" в Лигу чемпионов. Такая возможность для итальянского клуба остается актуальной, однако Фонсека даже в этом случае не согласится на активацию указанной опции, так как устал от постоянных неразберих в клубе.

Как сообщает Сalciomercato, у португальского специалиста сейчас есть три интересных для него предложения - одно из французской Лиги 1 и два от клубов английской Премьер-лиги. В то же время, сам Фонсека хотел бы остаться в Италии, интерес которого к нему проявляет "Наполи". Однако пока контактов "неаполитанцев" с португальским специалистом не было.

Добавим, что ранее СМИ информировали о том, что "Шахтер" заинтересован в возвращении Фонсеки.

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В статье: Паулу Фонсека Рома (Италия)
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Источник:
Сalciomercato

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Комментарии (1)
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Comment06 (Украина)
14.04.2021 в 10:26
Первый пошел!
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