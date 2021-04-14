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Фонсека покинет Рому по завершению этого сезона
Такой решение принял сам португальский наставник
Фото: Твиттер Ромы
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека принял решение покинуть римский клуб по завершению сезона, несмотря на результаты, которые достигнет его команда.
В контракте португальского специалиста, который истекает 30 июня, содержится пункт о продление еще на один сезон в случае выхода "Ромы" в Лигу чемпионов. Такая возможность для итальянского клуба остается актуальной, однако Фонсека даже в этом случае не согласится на активацию указанной опции, так как устал от постоянных неразберих в клубе.
Как сообщает Сalciomercato, у португальского специалиста сейчас есть три интересных для него предложения - одно из французской Лиги 1 и два от клубов английской Премьер-лиги. В то же время, сам Фонсека хотел бы остаться в Италии, интерес которого к нему проявляет "Наполи". Однако пока контактов "неаполитанцев" с португальским специалистом не было.
Добавим, что ранее СМИ информировали о том, что "Шахтер" заинтересован в возвращении Фонсеки.
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