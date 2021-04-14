Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года

Нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович нарушил правила ФИФА, так как является акционером букмекерской компании Bethard, сообщает Aftonbladet.

Если ФИФА признает шведского форварда виновным, он может быть оштрафован на сумму до 1 млн шведских крон и отстранен от футбола на срок до 3 лет.

Правила ФИФА и УЕФА гласят, что игроки, имеющие отношение к букмекерским компаниям, не допускаются к участию в соревнованиях под эгидой этих организаций.

Златан Ибрагимович по-прежнему является совладельцем букмекерской компании, базирующейся на Мальте, что подтвердил генеральный директор Bethard Эрик Скарп. Генеральный секретарь Шведской футбольной ассоциации Хокан Шёстранд заявил, что ассоциация ещё не обсуждала ситуацию с Ибрагимовичем.

Ибрагимович стал совладельцем и лицом Bethard через свою компанию Unknown AB ещё в 2018 году. Из-за этого футболист не смог бы участвовать в чемпионате мира 2018 года, даже если бы не завершил карьеру в сборной.

Напомним, в марте 39-летний форвард вернулся в сборную Швеции.