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Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года

Италия
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По информации СМИ, шведский футболист владеет долей в букмекерской компании

Ибрагимовича могут отстранить от футбола на три года

Фото: Italian Football TV

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Нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович нарушил правила ФИФА, так как является акционером букмекерской компании Bethard, сообщает Aftonbladet.

Если ФИФА признает шведского форварда виновным, он может быть оштрафован на сумму до 1 млн шведских крон и отстранен от футбола на срок до 3 лет.

Правила ФИФА и УЕФА гласят, что игроки, имеющие отношение к букмекерским компаниям, не допускаются к участию в соревнованиях под эгидой этих организаций.

Златан Ибрагимович по-прежнему является совладельцем букмекерской компании, базирующейся на Мальте, что подтвердил генеральный директор Bethard Эрик Скарп. Генеральный секретарь Шведской футбольной ассоциации Хокан Шёстранд заявил, что ассоциация ещё не обсуждала ситуацию с Ибрагимовичем.

Ибрагимович стал совладельцем и лицом Bethard через свою компанию Unknown AB ещё в 2018 году. Из-за этого футболист не смог бы участвовать в чемпионате мира 2018 года, даже если бы не завершил карьеру в сборной.

Напомним, в марте 39-летний форвард вернулся в сборную Швеции.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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