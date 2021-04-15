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В поисках замены Фонсеке: Массимилиано Аллегри отклонил предложение боссов Ромы
Макс в Рим не хочет
Getty Images / Global Images Ukraine
Столичная "Рома" продолжает искать нового тренера, который заменит Паулу Фонсеку. Напомним, по информации итальянской прессы, португальский специалист покинет должность "алленаторе" "волков" по окончанию сезона.
"Джаллоросси" попытались пригласить Массимилиано Аллегри, однако экс-тренер "Ювентуса" и "Милана" отклонил предложение о трудоустройстве в римский клуб, об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Лука Момблано.
#Allegri ha ufficialmente declinato anche l’ultima proposta della #Roma.— Momblano Official (@MomblanOfficial) April 14, 2021
Напомним, с Аллегри "Милан" становился чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии. С "Ювентусом" Макс брал Скудетто (5 раз), Кубок страны (4) и также Суперкубок Италии (2).
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