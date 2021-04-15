В поисках замены Фонсеке: Массимилиано Аллегри отклонил предложение боссов Ромы

Столичная "Рома" продолжает искать нового тренера, который заменит Паулу Фонсеку. Напомним, по информации итальянской прессы, португальский специалист покинет должность "алленаторе" "волков" по окончанию сезона.

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"Джаллоросси" попытались пригласить Массимилиано Аллегри, однако экс-тренер "Ювентуса" и "Милана" отклонил предложение о трудоустройстве в римский клуб, об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Лука Момблано.

#Allegri ha ufficialmente declinato anche l’ultima proposta della #Roma. — Momblano Official (@MomblanOfficial) April 14, 2021

Напомним, с Аллегри "Милан" становился чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии. С "Ювентусом" Макс брал Скудетто (5 раз), Кубок страны (4) и также Суперкубок Италии (2).