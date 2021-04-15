  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. В поисках замены Фонсеке: Массимилиано Аллегри отклонил предложение боссов Ромы
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В поисках замены Фонсеке: Массимилиано Аллегри отклонил предложение боссов Ромы

Италия
(1 голосов)

Макс в Рим не хочет

В поисках замены Фонсеке: Массимилиано Аллегри отклонил предложение боссов Ромы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Столичная "Рома" продолжает искать нового тренера, который заменит Паулу Фонсеку. Напомним, по информации итальянской прессы, португальский специалист покинет должность "алленаторе" "волков" по окончанию сезона.

Читайте такжеАллегри в последнем разговоре с президентом Ювентуса советовал избавиться от Криштиану Роналду

"Джаллоросси" попытались пригласить Массимилиано Аллегри, однако экс-тренер "Ювентуса" и "Милана" отклонил предложение о трудоустройстве в римский клуб, об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Лука Момблано.

Напомним, с Аллегри "Милан" становился чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии. С "Ювентусом" Макс брал Скудетто (5 раз), Кубок страны (4) и также Суперкубок Италии (2).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Массимилиано Аллегри Рома (Рим) Паулу Фонсека
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Cannabis Sativa (Луцк)
15.04.2021 в 14:05
Обратно в Юве метит. Пирло явно в этом году не выиграет Скудетто и освободит вакансию тренера
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...