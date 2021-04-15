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Наполи провел переговоры по полузащитнику Удинезе
Неаполитанский клуб считает, что именно Родриго может усилить состав
Полузащитник "Удинезе" Родриго де Пауль в летнее трансферное окно может стать игроком "Наполи".
Об этом сообщил вице-президент удинцев Стефано Кампоччья в интервью Radio Marte.
"Президент "Наполи" де Лаурентис понимает, насколько де Пауль крутой игрок. Мы уже провели переговоры по аргентинцу, но пока говорить о чем-рано", — сказал Каппоччья.
В нынешнем сезоне Серии А 26-летний аргентинец провел 29 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 6 результативных передач.
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