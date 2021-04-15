  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. В Италии болельщики уже совсем скоро могут вернуться на трибуны
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Италии болельщики уже совсем скоро могут вернуться на трибуны

Италия
(1 голосов)

Об этом рассказал президент Итальянской федерации футбола

В Италии болельщики уже совсем скоро могут вернуться на трибуны

Serie A

Новина українською

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина выразил надежду на возвращение болельщиков на трибуны в матчах на территории Италии до конца сезона-2020/21.

"Мы хотим запустить процесс возвращения болельщиков на трибуны. Сейчас есть надежда, что это возможно сделать в скором времени. Все решения остаются за правительством, но у нас есть отличная возможность вернуть болельщиков до чемпионата Европы. Возможно, в присутствии зрителей пройдет финал Кубка Италии и некоторые другие мероприятия до июня", — приводит Football Italia слова Гравины.

Читайте такжеТренер Руха: Ингулец - это силовая команда, поэтому, в такой же манере готовимся и мы

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Габриэле Гравина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...