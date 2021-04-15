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В Италии болельщики уже совсем скоро могут вернуться на трибуны
Об этом рассказал президент Итальянской федерации футбола
Serie A
Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина выразил надежду на возвращение болельщиков на трибуны в матчах на территории Италии до конца сезона-2020/21.
"Мы хотим запустить процесс возвращения болельщиков на трибуны. Сейчас есть надежда, что это возможно сделать в скором времени. Все решения остаются за правительством, но у нас есть отличная возможность вернуть болельщиков до чемпионата Европы. Возможно, в присутствии зрителей пройдет финал Кубка Италии и некоторые другие мероприятия до июня", — приводит Football Italia слова Гравины.
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