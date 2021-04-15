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Серхио Агуэро зовут в Италию, а он отослал агента в Испанию

Италия
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Есть определенное намерение

Серхио Агуэро зовут в Италию, а он отослал агента в Испанию

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро летом сменит команду.

Как сообщает El Chiringuito, игрок получил предложение подписать с итальянским "Ювентусом" контракт на 2 года.

Однако сам он хочет играть в испанской "Барселоне" в паре с Лионелем Месси.

Накануне агент аргентинца посетил Барселону.

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В статье: Ювентус (Турин) Серхио Агуэро Барселона Манчестер Сити
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