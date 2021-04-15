Серхио Агуэро зовут в Италию, а он отослал агента в Испанию

Нападающий английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро летом сменит команду.

Как сообщает El Chiringuito, игрок получил предложение подписать с итальянским "Ювентусом" контракт на 2 года.

Однако сам он хочет играть в испанской "Барселоне" в паре с Лионелем Месси.

Накануне агент аргентинца посетил Барселону.