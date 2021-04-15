Италия
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Серхио Агуэро зовут в Италию, а он отослал агента в Испанию
Есть определенное намерение
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро летом сменит команду.
Как сообщает El Chiringuito, игрок получил предложение подписать с итальянским "Ювентусом" контракт на 2 года.
Однако сам он хочет играть в испанской "Барселоне" в паре с Лионелем Месси.
Накануне агент аргентинца посетил Барселону.
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