Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фонсека: Не знаю, останусь ли тренером Ромы в следующем сезоне
Португальский наставник не беспокоится по поводу своего будущего
Фото: ФК Рома
Главный тренер "Ромы" Пауло Фонсека рассказал, будет ли тренером "римлян" в следующем сезоне.
"Никогда раньше не выходил в полуфинал еврокубкового турнира. Это повод гордиться и быть довольными собой. Это касается и "Ромы". Мы все сегодня (15 апреля - прим.) рады.
Выход в полуфинал ничего не меняет. Буду ли я тренером в следующем сезоне? Не знаю. Знаю, что буду руководить командой в следующем матче. Сейчас будущее не важно - как я говорил, важны только успехи "Ромы". Совершенно не беспокоюсь по поводу своего будущего", - отметил Фонсека.
Напомним, что ранее была информация о том, что Фонсека принял решение покинуть римский клуб по завершению сезона, несмотря на результаты, которые достигнет его команда. Также, ранее СМИ информировали о том, что "Шахтер" заинтересован в возвращении португальского специалиста.
Популярное сейчас
- Тайсон досрочно покинет Шахтер, Верес продлил контракт с капитаном. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Яремчук хочет определиться с новой командой до Евро-2020
- Виктор Грачев: Если Динамо проиграет Шахтеру, то это будет мнимое чемпионство
- Снизили цену: футболист Динамо может переехать летом в Серию А
- Настоящий кормилец. Евгений Селезнев варит постный борщ для своей семьи. ВИДЕО
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО