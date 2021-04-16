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Фонсека: Не знаю, останусь ли тренером Ромы в следующем сезоне

Италия
(2 голосов)

Португальский наставник не беспокоится по поводу своего будущего

Фонсека: Не знаю, останусь ли тренером Ромы в следующем сезоне

Фото: ФК Рома

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Пауло Фонсека рассказал, будет ли тренером "римлян" в следующем сезоне.

"Никогда раньше не выходил в полуфинал еврокубкового турнира. Это повод гордиться и быть довольными собой. Это касается и "Ромы". Мы все сегодня (15 апреля - прим.) рады.

Выход в полуфинал ничего не меняет. Буду ли я тренером в следующем сезоне? Не знаю. Знаю, что буду руководить командой в следующем матче. Сейчас будущее не важно - как я говорил, важны только успехи "Ромы". Совершенно не беспокоюсь по поводу своего будущего", - отметил Фонсека.

Напомним, что ранее была информация о том, что Фонсека принял решение покинуть римский клуб по завершению сезона, несмотря на результаты, которые достигнет его команда. Также, ранее СМИ информировали о том, что "Шахтер" заинтересован в возвращении португальского специалиста.

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В статье: Паулу Фонсека Рома (Италия)
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Источник:
AS Roma

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Комментарии (1)
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kanavasha (Киев)
16.04.2021 в 11:20
ОЙ какетка Шахтерская... бери КУЕФА и конечно оставят..типа это и так не понятно.... но я тяжко будет.. эх был бы Тотти
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