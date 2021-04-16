Фонсека: Не знаю, останусь ли тренером Ромы в следующем сезоне

Главный тренер "Ромы" Пауло Фонсека рассказал, будет ли тренером "римлян" в следующем сезоне.

"Никогда раньше не выходил в полуфинал еврокубкового турнира. Это повод гордиться и быть довольными собой. Это касается и "Ромы". Мы все сегодня (15 апреля - прим.) рады.

Выход в полуфинал ничего не меняет. Буду ли я тренером в следующем сезоне? Не знаю. Знаю, что буду руководить командой в следующем матче. Сейчас будущее не важно - как я говорил, важны только успехи "Ромы". Совершенно не беспокоюсь по поводу своего будущего", - отметил Фонсека.