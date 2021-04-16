Хавбек Аталанты сдал отрицательный тест на коронавирус и готов к битве с Ювентусом

Сегодня утром, 16 апреля, алленаторе "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини получил хорошие новости от медицинского штаба клуба. 23-летний полузащитник команды Маттео Пессина готов к предстоящему матчу с туринским "Ювентусом".

Ранее итальянский футболист сдал положительный тест на COVID-19 после поединка за сборную Италии, сегодня же результат теста – отрицательный. Таким образом, его пребывание на карантине завершено.

Пессина – воспитанник клуба "Монца". В ноябре прошлого года он дебютировал за главную команду своей страны. Напомним, "Аталанта" примет "Ювентус" в воскресенье, 18 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.