  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Хавбек Аталанты сдал отрицательный тест на коронавирус и готов к битве с Ювентусом
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Аталанты сдал отрицательный тест на коронавирус и готов к битве с Ювентусом

Италия
(1 голосов)

Уже в воскресенье играть с командой Пирло

Хавбек Аталанты сдал отрицательный тест на коронавирус и готов к битве с Ювентусом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня утром, 16 апреля, алленаторе "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини получил хорошие новости от медицинского штаба клуба. 23-летний полузащитник команды Маттео Пессина готов к предстоящему матчу с туринским "Ювентусом".

Ранее итальянский футболист сдал положительный тест на COVID-19 после поединка за сборную Италии, сегодня же результат теста – отрицательный. Таким образом, его пребывание на карантине завершено.

Пессина – воспитанник клуба "Монца". В ноябре прошлого года он дебютировал за главную команду своей страны. Напомним, "Аталанта" примет "Ювентус" в воскресенье, 18 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Читайте такжеГасперини: Хавбеки Аталанты обладают исключительным тактическим интеллектом – я им вообще не нужен

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Маттео Пессина коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Di Marzio

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...