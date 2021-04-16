Ювентус и Челси готовят обмен игроками

"Ювентус" и "Челси" могут обменяться игроками в летнее трансферное окно, пишет Calciomercato.com.

По данным источника, в лондонский клуб может перейти защитник Алекс Сандро, в стан туринцев отправится Эмерсон. Если стороны договорятся, "синие" доплатят "Ювентусу", так как Сандро в два раза дешевле.

В трансфере бразильца заинтересован главный тренер "Челси" Томас Тухель, который хочет получить игрока еще со времен работы в "ПСЖ".