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Ювентус и Челси готовят обмен игроками

Италия
(2 голосов)

Томас Тухель хочет видеть в своих рядах Алекса Сандро

Ювентус и Челси готовят обмен игроками

Новина українською

"Ювентус" и "Челси" могут обменяться игроками в летнее трансферное окно, пишет Calciomercato.com.

По данным источника, в лондонский клуб может перейти защитник Алекс Сандро, в стан туринцев отправится Эмерсон. Если стороны договорятся, "синие" доплатят "Ювентусу", так как Сандро в два раза дешевле.

В трансфере бразильца заинтересован главный тренер "Челси" Томас Тухель, который хочет получить игрока еще со времен работы в "ПСЖ".

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В статье: Ювентус (Турин) Челси (Лондон) Челси
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Комментарии (1)
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octavi4 (Warszawa)
16.04.2021 в 15:32
То есть Алекс Сандро перейдёт в Челси, Челси должно будет доплатить Ювентусу, потому что Алекс Сандро в 2 раза дешевле, чем Эмерсон... ага, в понедельник в школу с родителями.
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