Эль-Шаарави может восстановиться от травмы до матча с Манчестер Юнайтед

Защитник "Ромы" Леонардо Спинаццола и вингер Стефан Эль-Шаарави должны вернуться в строй к первому матчу 1/2 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". Об этом пишет Football Italia.

Спинаццола восстанавливается после мышечного повреждения, а Эль-Шаарави – после травмы бицепса. Ожидается, что оба игрока приступят к полноценным тренировкам в ближайшее время.

Футболисты должны быть готовыми к матчу против "МЮ", который состоится 29 апреля.