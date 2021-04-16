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Эль-Шаарави может восстановиться от травмы до матча с Манчестер Юнайтед
Игрок скорее всего поможет команде
Защитник "Ромы" Леонардо Спинаццола и вингер Стефан Эль-Шаарави должны вернуться в строй к первому матчу 1/2 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед". Об этом пишет Football Italia.
Спинаццола восстанавливается после мышечного повреждения, а Эль-Шаарави – после травмы бицепса. Ожидается, что оба игрока приступят к полноценным тренировкам в ближайшее время.
Футболисты должны быть готовыми к матчу против "МЮ", который состоится 29 апреля.
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