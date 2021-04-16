В Италии назвали дату, когда болельщикам могут позволить вход на трибуны

На стадионы Италии с 1 мая могут вернуться болельщики. Правда с существенным численным ограничением - до 1000 зрителей. Точная дата еще не утверждена.

Информационное агентство ANSA сообщило, что доступ к спортивным заведениям будет открыт с ограничением до 1000 человек на открытом пространстве и до 500 - для закрытых помещений. Правило должно действовать для всех соревнований.

Недавно итальянское правительство разрешило Риму принять Евро-2020 этим летом, и президент FIGC Габриэле Гравина надеется вернуть болельщиков на финал Кубка Италии между "Ювентусом" и "Аталанта" в мае.