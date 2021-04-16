Нападающий Милана отказался от заработной платы

Хорват Марио Манджукич отказался от зарплаты в "Милане" за март-за того, что он находится вне игры. Нападающий борется с травмой.

Его зарплата будет перечислена в благотворительный фонд клуба, сообщает ESPN.

Это невероятный жест, демонстрирующий этику и профессионализм Марио Манджукича, а также его уважение к Милану ", - заявил президент клуба Паоло Скарони.

Накануне речь шла о том, что "Милан" хочет разорвать контракт с нападающим.