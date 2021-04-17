Эдин Джеко покинет Рому в конце сезона

Эдин Джеко и ФК "Рома" собираются прекратить сотрудничество в конце сезона. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

У нападающего есть еще один год по контракту, но его зарплата слишком высока для римского клуба (7,5 млн. Евро). В ближайшие дни его агент Алессандро Луччи будет работать с генеральным директором "Ромы", чтобы найти решение.

В текущем сезоне Эдин Джеко сыграл 21 игру за "Рому", забив 7 голов и отдав один ассист. Цена игрока составляет 5 млн. евро, согласно данным Transfermarkt.