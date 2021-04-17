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Эдин Джеко покинет Рому в конце сезона

Италия
(1 голосов)

Босниец имеет слишком высокую заработную плату

Эдин Джеко покинет Рому в конце сезона

Новина українською

Эдин Джеко и ФК "Рома" собираются прекратить сотрудничество в конце сезона. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

У нападающего есть еще один год по контракту, но его зарплата слишком высока для римского клуба (7,5 млн. Евро). В ближайшие дни его агент Алессандро Луччи будет работать с генеральным директором "Ромы", чтобы найти решение.

В текущем сезоне Эдин Джеко сыграл 21 игру за "Рому", забив 7 голов и отдав один ассист. Цена игрока составляет 5 млн. евро, согласно данным Transfermarkt.

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В статье: Эдин Джеко ФК Рома
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Источник:
Николо Скира

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
17.04.2021 в 13:47
Жаль, что "Колос" не потянет зарплату...
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