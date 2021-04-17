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Гаттузо согласовал контракт с новым клубом

Италия
(2 голосов)

Итальянский тренер не останавливается на достигнутом

Гаттузо согласовал контракт с новым клубом

Новина українською

"Фиорентина" достигла договорённости о контракте с представителями 43-летнего тренера. Ожидается, что Гаттузо заключит с "фиалками" соглашение, рассчитанное на два года. Контракт будет возможно продлить ещё на один сезон. Гаттузо возглавит команду перед стартом сезона-2021/2022.

Владелец клуба Рокко Коммиссо и тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо оба родом из региона Калабрия в Италии. Коммиссо ранее заявлял, что хочет, чтобы легендарный итальянец возглавил его команду. Также была информация о том, что в случае подписания соглашения Гаттузо получит полную свободу действий в новом клубе и сможет влиять на трансферную стратегию с целью омоложения команды.

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В статье: Дженнаро Гаттузо Фиорентина (Флоренция)
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Источник:
Sportface.it

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