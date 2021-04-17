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Роналду в ключевом матче не сыграет против клуба Малиновского

Италия
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Португалец получил травму

Роналду в ключевом матче не сыграет против клуба Малиновского

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" не сможет рассчитовать на Криштиану Роналду в матче 31-го тура Серии А против "Аталанты". Футболист получил повреждение.

"В завтрашней встрече будет отсутствовать важный игрок. Роналду не примет участие в игре из-за проблемы с мышцами бедра. Для нас было бы слишком рискованно везти его в Бергамо. Мы надеемся, что он выздоровеет к среде.

Проблема Криштиану возникла после последней игры. На этой неделе он не смог работать на тренировках так, как хотел бы, и мы предпочитаем не рисковать его здоровьем. Дибала выйдет завтра в стартовом составе", - сказал Пирло.

После 30 сыгранных матчей "Ювентус" занимает третье место в таблице с 62 очками. "Аталанта" расположилась на четвертом месте с 61 очком.

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В статье: Криштиану Роналду Андреа Пирло Ювентус
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Источник:
Football-italia

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