Роналду в ключевом матче не сыграет против клуба Малиновского

"Ювентус" не сможет рассчитовать на Криштиану Роналду в матче 31-го тура Серии А против "Аталанты". Футболист получил повреждение.

"В завтрашней встрече будет отсутствовать важный игрок. Роналду не примет участие в игре из-за проблемы с мышцами бедра. Для нас было бы слишком рискованно везти его в Бергамо. Мы надеемся, что он выздоровеет к среде.

Проблема Криштиану возникла после последней игры. На этой неделе он не смог работать на тренировках так, как хотел бы, и мы предпочитаем не рисковать его здоровьем. Дибала выйдет завтра в стартовом составе", - сказал Пирло.

После 30 сыгранных матчей "Ювентус" занимает третье место в таблице с 62 очками. "Аталанта" расположилась на четвертом месте с 61 очком.