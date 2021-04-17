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Роналду в ключевом матче не сыграет против клуба Малиновского
Португалец получил травму
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" не сможет рассчитовать на Криштиану Роналду в матче 31-го тура Серии А против "Аталанты". Футболист получил повреждение.
"В завтрашней встрече будет отсутствовать важный игрок. Роналду не примет участие в игре из-за проблемы с мышцами бедра. Для нас было бы слишком рискованно везти его в Бергамо. Мы надеемся, что он выздоровеет к среде.
Проблема Криштиану возникла после последней игры. На этой неделе он не смог работать на тренировках так, как хотел бы, и мы предпочитаем не рисковать его здоровьем. Дибала выйдет завтра в стартовом составе", - сказал Пирло.
После 30 сыгранных матчей "Ювентус" занимает третье место в таблице с 62 очками. "Аталанта" расположилась на четвертом месте с 61 очком.
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