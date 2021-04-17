Серия А. Кротоне вновь проиграл, Сампдория борется за восьмое место

Генуя. "Луиджи Феррарис"

: Янкто 46, Габбьядини 73 (пен.), Торсби 82 - Лазович 13

Ближе к окончанию сезона становится все больше команд, доигрывающих его. "Сампдории" и "Вероне" в лучшем случае светит звание "лучшей среди остальных", то есть восьмой. Да и они не очень стараются достичь его, если судить по результатам. Вторые проиграли четыре из пяти последних матчей, первые набрали лишь шесть очков в последних восьми. Также оба тренера перед матчем заявили, что весьма довольны сезоном. А это усыпляет. В очном матче обе спали поочерёдно. Генуэзцы просто воспользовались сном соперника лучше.

"Верона", выигравшая лишь один гостевой очный матч из последних 24-ёх, начала мощно. Пятью ударами за 13 минут. Штрафной Лазовича был точен. Вела игру и далее, выиграв первый тайм по ударам по воротам со счётом 10:2. Во втором вела игру уже "Сампдория". Сразу же Янкто подхватил отскок и мощно выстрелил с угла вратарской, вскоре лишь вратарь спас от него. Далее же во время более тихого периода её доминирования Тамез сбил Кейту в своей штрафной, а Сильвестри поймал "бабочку" на выходе, и Торсби пробил головой в пустые ворота.

Этот результат прежде всего оставил "Сассуоло" на восьмом месте. Хотя он ещё и приблизил "Сампдорию" к борьбе за него. До "нероверди" лишь два очка. "Верона" отстаёт от них на одно.

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Кротоне. "Эцио Шида"

: Симы 68 (пен.) - Де Пауль 41, 74

: Де Пауль 90 (прямая красная)