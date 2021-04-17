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Доннарумма может стать самым высокооплачиваемым вратарем в мире
Милан не готов платить такие деньги
Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма и его представитель Мино Райола продолжают переговоры с клубом о продлении контракта.
По информации источника, 22-летний голкипер готов остаться в нынешней команде, если его зарплата вырастет до 12 миллионов Евро в год. Красно-черные не готовы платить более 8 миллионов.
Если "Милан" всё-таки согласится на условия итальянца, то он станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире, обойдя Давида Де Хеа из "Манчестер Юнайтед", который получает 11 млн. Евро.
В текущем сезоне Доннарумма сыграл 40 матчей во всех турнирах, пропустил 48 мячей и 10 раз сохранил свои ворота "сухими".
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