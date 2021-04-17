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Гасперини перед Юве: Роналду - феномен. Но лучше бы Дибала пропустил еще неделю
Наставник "Аталанты" высказался перед матчем с туринцами
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями накануне
"Отсутствие Роналду – проблема "Ювентуса". Нам тоже, возможно, потребуется сделать несколько тяжелых решений. Роналду и Дибала – два отличных футболиста. Я работал с Дибалой в "Палермо", и было очевидно, что его ждет большая карьера.
Роналду всегда попадает в цель и забивает просто лавину голов, настоящий футбольный феномен. Однако я бы предпочел, чтобы именно Дибала пропустил еще недельку-две", – рассказал Гасперини.
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