Гасперини перед Юве: Роналду - феномен. Но лучше бы Дибала пропустил еще неделю

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился мыслями накануне поединка против "Ювентуса" в рамках 31-го тура Серии А, а также прокомментировал отсутствие в этом поединке форварда туринцев Криштиану Роналду.

"Отсутствие Роналду – проблема "Ювентуса". Нам тоже, возможно, потребуется сделать несколько тяжелых решений. Роналду и Дибала – два отличных футболиста. Я работал с Дибалой в "Палермо", и было очевидно, что его ждет большая карьера.

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