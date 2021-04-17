Серия А. Сумасшедший камбек Кальяри в добавленное время

Кальяри. "Сарденья Арена"

: Паволетти 39, Марин 66, Перейро 90+1, Черри 90+4 - Д. Пеццелла 5, Куцка 31, Ман 59

31-й тур Серии А начался поражениями "Кротоне" и "Фиорентины". Оба эти результата позволяли "Кальяри" и "Парме" надеяться на спасение. Но нужно ведь и самим набирать очки. И не просто набирать, а побеждать. В очном матче даже ничья не слишком помогла бы. Проблема состояла в том, что побеждать обе команды не очень умеют. На двоих в 44-ёх последних матчах на их счету лишь три победы. В том числе и упущенные диким образом результаты. Например, "Парма" четырежды теряла преимущество в два мяча в концовке, сводя те матчи лишь к ничьей. А сегодня она даже превзошла себя.

Матч получился замечательным. С яростной битвой, скоростями, и вместе с тем красивой игрой. И по владению мячом, и по ударам по воротам сарды были лучше почти в два раза. Тем не менее, в первом тайме их соперник по игре превзошёл. Отскоки во время углового и дальний удар принесли Пеццелле ранний гол. Скидка головой Корнелиуса вывела Куцку на вратаря. Пеццелла мог забивать ещё, но Викарио вмешался. А в концовке тайма Паволетти головой замкнул навес. Во втором же "Кальяри" уже давил. Хотя поначалу лишь румыны Ман и Марин обменялись ударами низом из района линии штрафной.

Перелом наступил в добавленное время. В то самое, в которое "Парма" уже столько раз теряла результат. Выглядевший отчаявшимся "Кальяри" нашёл замечательный заброс Перейро издали, выдержал ответный прорыв Михейле (Викарио), а на последней минуте гол сделали вышедшие на замену. Тот же Перейро навесил, Черри замкнул головой.

"Парма" упустила 2:0 и 3:1. С такой бесхарактерностью вылетают. Она уже отстаёт на семь очков от "Торино" (у которого два матча в запасе) и на пять от "Кальяри". У сардов также отыграно на два матча больше, чем у туринцев, но всего два очка отставания после этой победы дают им шанс. К тому же, до "Фиорентины" пять очков при равенстве в отыгранных матчах. Такова разница между победой и поражением в Кальяри.