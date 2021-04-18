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Милан - Дженоа 2:1. Обзор матча и видео голов
Домашняя победа "россонери"
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 31-го тура итальянской Серии А "Милан" дома обыграл "Дженоа". Счет в поединке открыл хорватский вингер "россонери" Ребич на 13-й минуте встречи. В концовке первого тайма Дестро уравнял шансы команд на победу. Но "дьяволы" все-таки смогли добыть три очка, благодаря автоголу Скамакки.
Милан. "Джузеппе Меацца"
Голы: Ребич 13, Скамакка 68 (автогол) - Дестро 37
"Милан": Д. Доннарумма, Калулу (Далот 63), Кьер, Томори, Эрнандес, Кесси, Беннасер (Тонали 73), Салемакерс (Диас 63), Чалханоглу (Крунич 88), Ребич, Леау (Манджукич 63)
"Дженоа": Перин, Гольданига, Радованович, Мазьелло, Гильоне (Бираски 57), Бадель, Зайц, Строотман (Бехрами 83), Кассата (Пандев 74), Дестро (Пьяца 57), Скамакка (Шомуродов 74)
Предупреждение: Гольданига 26
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