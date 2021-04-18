Серия А. Аталанта - Ювентус 1:0. Малиновский выигрывает кубковый матч

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

: Малиновский 87

": Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Меле (Малиновский 72), Де Роон, Фройлер, Гозенс, Пессина (Пашалич 46), Муриэль (Иличич 69), Д. Сапата

": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Кьеллини, Сандро, Бентанкур, МакКенни (Артур 78), Рабио, Кьеза (Данило 58), Дибала (Кулушевски 68), Мората

: Гозенс 78, Малиновский 79, Джимсити 82 - Де Лихт 72, Бонуччи 74, Куадрадо 90+3

Лишь одно очко разницы, опасность потери места в Топ-4, победы в последних матчах с вопросами, отсутствие Криштиану Роналду, репетиция кубкового финала - встреча "Ювентуса" с "Аталантой" была интересной по множеству причин. Бергамцы выиграли восемь из девяти матчей лиги, набрали свой привычный темп концовок сезона, вновь начали забивать в бешеном темпе (как минимум три мяча в пяти последних домашних матчах лиги). Именно сейчас они казались наиболее способными переиграть "Ювентус" в лиге впервые за 20 лет. Хотя в последних двух матчах пропустили по два мяча. Что беспокоило.

Сам же "Юве" после побед над "Наполи" и "Дженоа" вновь пришёл в себя. В тех матчах, как в лучшие времена он начинал мощно и забивал в дебюте. А в итоге выигрывал, что спасло Андреа Пирло от увольнения. Вместе с тем, он терял инициативу в начале вторых таймов. В целом пропускал в шести последних матчах лиги. И это также беспокоило его болельщиков. Нам же обещало весьма интересную битву. Правда, её портила травма Криштиану Роналду, кроме которого, никто в "Ювентусе" не забил и девяти мячей в лиге. Испортил и вылет из состава "Аталанты" автора гола и пяти ассистов в последних трёх матчах.

Команды будто подумали, что уже играют финал Кубка. Устроив прежде всего битву с дуэлями, жёсткими стыками. Они играли быстро, обстреливали ворота (18 ударов в первом тайме), но слишком спешили и недоигрывали (один удар в створ). Поначалу хозяева выглядели лучше, строили атаки на флангах либо с прорывов Сапаты и Муриэля. Впрочем, слишком банально. Выстрелы с 16-22 метров не попадали. Затем гости решили перейти от контратак с позиционных. Однако создали что-либо лишь после грубейшей ошибки Меле. Да и тогда Мората пробросил мимо вратаря слишком слабо, и Джимсити успел выбить.

В другом эпизоде грубо ошибся и вратарь Голлини, выйдя чуть ли не до углового флажка. Но и здесь его команда отбилась.

В перерыве Джан Пьеро Гасперини произвёл замену. Но на поле вышел не игрок, признанный лучшим в команде в марте и лучшим в том месяце в лигах Топ-5 по версии CIES. Руслан Малиновский оставался жертвой возвращения команды к схеме 3-4-1-2 после трёх матчей с другой. Второй тайм бергамцы начали активно, интересными фланговыми прорывами. Хотя и туринцы пытались прорываться. В целом же речь и тогда шла о жёсткой кубковой игре с энергией, но без красоты и эффективности. Муриэль чуть не закрутил, Сапата чуть не замкнул головой. Да и энергия ожидаемо начала падать из-за усталости.

К выходу Малиновского на 72-ой минуте "Ювентус" уже доминировал, владел мячом. И Руслану было тяжело это изменить. Кулушевски даже забросил на Морату под удар слёта. Голлини вытащил. Хотя оставались контратаки, стандартные положения. И с них как раз и пришёл победный гол. Вначале "пушку" с прямого штрафного Малиновского Щесны вытащил из "девятки". А затем при розыгрыше углового его удар издали уже попал в Сандро и изменил направление. Фатально для вратаря.

Впервые после 32-ух матчей и 20-ти лет "Аталанта" побеждает "Ювентус" в лиге. Наверное, справедливо, что именно сейчас победила худший "Ювентус" за десять лет. Да ещё и без травмированного Криштиану Роналду. И справедливо, что победный гол принёс Малиновский. У него уже два гола и пять ассистов в четырёх последних матчах. Даже неожиданная ссылка в запас не остановила его. Украинец на пике карьеры. А его команда третья. "Юве" же в случае победы "Наполи" сегодня потеряет четвёртое место.