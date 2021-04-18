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Аталанта Малиновского впервые за 20 лет обыграла Ювентус в Серии А

Италия
(2 голосов)

Клуб достиг прекрасного результата

Аталанта Малиновского впервые за 20 лет обыграла Ювентус в Серии А

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аталанта" из Бергамо, за которую играет Руслан Малиновский, в 31-м туре Серии А выиграла у туринского "Ювентуса" (1:0). Команда заняла третье место в турнирной таблице. Для "бергамасков" эта победа над "старой синьорой" стала первой с 2001-го года в Серии А. Долгожданный результат стал реальностью благодаря мощному гола Руслана Малиновского. Украинец забил из-за пределов штрафной после паса Йосипа Иличича. Правда, Руслану помог рикошет.

В текущем сезоне "Аталанта" сыграла 31 матч в Серии А. Команда получила 19 побед, 7 раз сыграла вничью и проиграла в 5 играх. "Бергамаски" имеют на своем счету 64 очка.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Ювентус (Италия)
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Комментарии (2)
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kalan-86 (Анкара)
18.04.2021 в 19:02
Прекрасный коллектив там образовался. Чувствую, что начинаю болеть за них уже. И Руслан красавчик! Поздравляю!
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.04.2021 в 18:29
А Руся их одной левой...
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+4
0


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