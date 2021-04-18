Аталанта Малиновского впервые за 20 лет обыграла Ювентус в Серии А

"Аталанта" из Бергамо, за которую играет Руслан Малиновский, в 31-м туре Серии А выиграла у туринского "Ювентуса" (1:0). Команда заняла третье место в турнирной таблице. Для "бергамасков" эта победа над "старой синьорой" стала первой с 2001-го года в Серии А. Долгожданный результат стал реальностью благодаря мощному гола Руслана Малиновского. Украинец забил из-за пределов штрафной после паса Йосипа Иличича. Правда, Руслану помог рикошет.

В текущем сезоне "Аталанта" сыграла 31 матч в Серии А. Команда получила 19 побед, 7 раз сыграла вничью и проиграла в 5 играх. "Бергамаски" имеют на своем счету 64 очка.