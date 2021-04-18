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Иммобиле достиг отметки в 150 голов в рамках Серии А

Италия
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Чиро отметился дублем в матче против "Беневенто"

Иммобиле достиг отметки в 150 голов в рамках Серии А

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 31-го тура чемпионате Италии "Лацио" обыграло "Беневенто" со счетом 5:3.

Дублем в составе "орлов" отметился форвард Чиро Иммобиле. Итальянский нападающий отметился забитыми мячами на 20-й и 90+6 минутах.

Таким образом, 31-летний Иммобиле достиг отметки в 150 голов в Серии А. Для этого Чиро понадобилось 8 лет и 235 дней. Только четыре футболиста забили 150 мячей в рамках итальянского национального первенства быстрее:

  • Джузеппе Синьори (8 лет и 231 день)
  • Иштван Ньерш (7 лет и 111 дней)
  • Джузеппе Меацца (6 лет и 98 дней)
  • Гуннар Нордаль (5 лет и 24 дня)

В текущем сезоне во всех турнира Чиро Иммобиле провел 34 матча, в которых записал на свой счет 21 гол и 5 результативных передач.

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В статье: Чиро Иммобиле Лацио (Рим) Беневенто
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