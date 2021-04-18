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Иммобиле достиг отметки в 150 голов в рамках Серии А
Чиро отметился дублем в матче против "Беневенто"
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 31-го тура чемпионате Италии
Дублем в составе "орлов" отметился форвард Чиро Иммобиле. Итальянский нападающий отметился забитыми мячами на 20-й и 90+6 минутах.
Таким образом, 31-летний Иммобиле достиг отметки в 150 голов в Серии А. Для этого Чиро понадобилось 8 лет и 235 дней. Только четыре футболиста забили 150 мячей в рамках итальянского национального первенства быстрее:
- Джузеппе Синьори (8 лет и 231 день)
- Иштван Ньерш (7 лет и 111 дней)
- Джузеппе Меацца (6 лет и 98 дней)
- Гуннар Нордаль (5 лет и 24 дня)
В текущем сезоне во всех турнира Чиро Иммобиле провел 34 матча, в которых записал на свой счет 21 гол и 5 результативных передач.
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