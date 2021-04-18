Иммобиле достиг отметки в 150 голов в рамках Серии А

В матче 31-го тура чемпионате Италии "Лацио" обыграло "Беневенто" со счетом 5:3.

Дублем в составе "орлов" отметился форвард Чиро Иммобиле. Итальянский нападающий отметился забитыми мячами на 20-й и 90+6 минутах.

Таким образом, 31-летний Иммобиле достиг отметки в 150 голов в Серии А. Для этого Чиро понадобилось 8 лет и 235 дней. Только четыре футболиста забили 150 мячей в рамках итальянского национального первенства быстрее:

Джузеппе Синьори (8 лет и 231 день)

Иштван Ньерш (7 лет и 111 дней)

Джузеппе Меацца (6 лет и 98 дней)

Гуннар Нордаль (5 лет и 24 дня)

В текущем сезоне во всех турнира Чиро Иммобиле провел 34 матча, в которых записал на свой счет 21 гол и 5 результативных передач.