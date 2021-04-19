Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аньелли покинул исполнительный комитет УЕФА
Все 12 клубов клубов-основателей Суперлиги вышли из ECA
Juve
После официального объявления о создании Суперлиги президент “Ювентуса” Андреа Аньелли покинул исполнительный комитет УЕФА, информирует La Gazzetta dello Sport. Аньелли получил должность сопредседателя Суперлиги.
Также Аньелли подал в отставку с должности председателя правления европейской клубной ассоциации (ECA). ECA в последние недели вела с УЕФА переговоры о реформе Лиги чемпионов. Презентация нового формата должна была произойти завтра.
Все 12 клубов-основателей Суперлиги покинули ECA, сообщает The Telegraph. Ранее в воскресенье организация выступила за продолжение переговоров с УЕФА.
April 18, 2021
Популярное сейчас
- Яремчук отметился дублем и ассистом в матче за Гент. ВИДЕО
- ВИДЕО, как Малиновский принес победу Аталанте над Ювентусом
- Виктор Грачев: Я видел пустые души игроков. Но ничего, Ахметов вернет Шахтер на победную стезю
- Нападающий Милана отказался от заработной платы
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Девушка дня. Очаровательная подруга молодого таланта Барсы, который вчера забил в Эль-Класико. ФОТО