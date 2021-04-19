После официального объявления о создании Суперлиги президент “Ювентуса” Андреа Аньелли покинул исполнительный комитет УЕФА, информирует La Gazzetta dello Sport. Аньелли получил должность сопредседателя Суперлиги.

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Также Аньелли подал в отставку с должности председателя правления европейской клубной ассоциации (ECA). ECA в последние недели вела с УЕФА переговоры о реформе Лиги чемпионов. Презентация нового формата должна была произойти завтра.

Все 12 клубов-основателей Суперлиги покинули ECA, сообщает The Telegraph. Ранее в воскресенье организация выступила за продолжение переговоров с УЕФА.