"Не можем гарантировать, что Суперлига успешно запустится". Пресс-релиз Юве отличается от заявлений других клубов

Туринский "Ювентус" опубликовал пресс-релиз, в котором можно заметить нотки неуверенности касательно запуска проекта Суперлиги. Все 12 клубов, которые вступили в лигу, оформили такие же объявления на своих официальных сайтах, однако в тексте от туринцев есть интересные детали. Напомним, президент "Старой Синьоры" Андреа Аньелли – один из идеологов нового турнира.

"Хоть клубы-основатели и приложат все усилия для реализации проекта Суперлиги в кратчайшие сроки, но на данный момент мы (в оригинале – the Company) не можем гарантировать, что проект в конечном итоге будет успешно запущен, или же спрогнозировать точные сроки реализации проекта".

"Соответственно, на данный момент, у нас нет всех необходимых элементов для детальной оценки влияния Суперлиги на финансово-экономические условия и результаты".

Вероятно, данная часть пресс-релиза связана с тем, что акции "Ювентуса" размещены на фондовой бирже, поэтому при составлении финансовых деклараций туринцам необходимо соблюдать осторожность.