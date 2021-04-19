Зачем Суперлига, когда есть Малиновский и Кальяри? Итоги 31-го тура Серии А

Вчера все европейские лиги остались в тени на фоне новостей вокруг новой Суперлиги. Что стало жуткой несправедливостью для Серии А. В туре с 41-им забитым мячом, тремя прямыми битвами за жизненно важные места, драмами в концовках, четырьмя камбеками от поражений к победе она заслуживала гораздо большего внимания. Здесь и уделим его. И вправду, неужели было интереснее следить за нулёвкой в матче "Ливерпуль" - "Реал", чем за сумасшествием в матчах "Лацио" - "Беневенто" и "Кальяри" - "Парма"?

Никто не голоден и все целы

Как раз из матча, поставленного на 21:45 в воскресенье, то есть центрального, вышло меньше всего эмоций, громких выводов. Вряд ли удивляет, что именно в Неаполе прервалась рекордная серия в истории лиги - 11 побед подряд на старте второго круга. Шесть последних "Интер" одержал с разницей лишь в один мяч, последнюю бурно праздновал как финальный прорыв к Скудетто. Поэтому падение напряжения было объяснимо. Ему даже в плюс 10:12 по ударам по воротам (в первом круге дома было 5:17). Он забил своими силами, а не с автогола. Ему пришлось отыгрываться впервые после 11-ти матчей и удалось.

Антонио Конте заявил, что такую игру ранее "нерадзурри" могли и проиграть, что вместо этого он видел команду, которая "знает, что делает" и "никогда не теряет из виду путь вперёд". Признал, что из-за 11-ти очков гандикапа во главе лиги "Интер" мог играть с запасом, и что "Наполи" был голоднее. В стане соперника, как всегда, молчали, но неаполитанская пресса восприняла результат благосклонно, в целом хваля своих за солидность. Конечно, было желание продлить серию домашних побед до семи и сравняться с четвёртым местом по очкам, но и прерывание суперсерии соперника - заметное достижение.

Битва мощных собранных интенсивных команд, которым не хватало резкости и желания, завершилась ожидаемо.

В кубковом стиле

Матч в Бергамо также разочаровал в игровом плане. Да, он был интенсивным, команды старались, играли с желанием. Вот только это было желание не играть, а бороться. Вышла репетиция грядущего кубкового финала между ними. Жёсткая битва за счёт яркости. Которую ожидали увидеть уж точно от "Аталанты", в своих предыдущих пяти домашних матчах забившей как минимум по три мяча. Да и от "Ювентуса", вроде бы вернувшегося двумя победами. У каждой из команд были минуты доминирования, но слишком мало по-настоящему опасных ударов. В створ ворот они начали попадать лишь на 76-ой минуте.

Такие равные матчи "Юве" в предыдущие сезоны дожимал в концовке. Часто - с помощью запасных. Но не в этом сезоне. В этом он нанёс лишь один удар по воротам во втором тайме (хотя удар Мораты был опасен, и Голлини спасал). Альваро уже давно разочаровывает, Дибала только после травмы, Кьеза по ходу матча травмировался. А на скамейке в атаке ожидали 20-летний Кулушевски и вечное разочарование Рэмзи. В целом в заявке не было ни единого игрока с хотя бы девятью голами в сезоне в лиге. И это при том, что отсутствовал "лишь" травмированный Криштиану Роналду.

У "Аталанты" было трое таких. У "Аталанты" в запасе были Малиновский, Иличич, Пашалич, Миранчук. Даже Коваленко. Это и решило судьбу матча. Джан Пьеро Гасперини даже заявил, что именно потому и придержал автора гола и пяти ассистов в трёх предыдущих матчах Малиновского в запасе. Думая о концовке матча. И его стратегия сработала. До выхода украинца на поле по моментам Гасп был дальше от победы, чем соперник. Он не мог похвастаться шансом вроде Мораты после грубой ошибки Меле в первом тайме либо удара Мораты во втором. Но в итоге гол сделали два вышедших на замену - Иличич и Руслан.

Пирло заявил, что "Ювентус" играл так как должен был". Был доволен нацеленностью и агрессией, которые, как признал, видел от подопечных не всегда. Его команда и вправду играла неплохо, дала бой, не заслужила проиграть. Но для былого "Ювентуса" подобных определений и оправданий вроде травмы лидера и пропущенного с рикошета просто не существовало. Существовало лишь одно - выиграл матч, и не важно, как. Теперь он на такое не способен. Не способен в нынешнем сезоне даже выдать серию из четырёх побед подряд. Так что заслужил проиграть "Аталанте" в лиге впервые за 20 лет.

А Гасперини просто остался горд своими игроками. У них прямо сейчас пять побед подряд и девять в десяти последних матчах. Они на ходу. Они заслужили быть теми, кто прервал 32-ухматчевую серию без побед над "Юве" в Серии А. Заслужили текущее третье место.

Стены дома

Пирло уверенно заявляет, что у его команды не будет проблем удержаться в Топ-4. Но на самом деле ему стоит беспокоиться. "Наполи" лишь в двух очках. "Лацио" в четырёх, но с матчем в запасе. Более того, уже с пятью победами подряд (и девятью подряд дома). Причём даже впервые с января добыта победа с разницей более одного мяча. Также дубль Чиро Иммобиле после восьми матчей лиги без голов вообще - отличная новость для него. Лучший бомбардир мог закончить и с "покером", если бы не смазал пенальти и не вмешался рикошет Депаоли. Зато он заработал фол в своей штрафной, что предотвратило 4:4.

"Орлы" и сейчас не поражают мощью, против "Беневенто" умудрились усложнить себе жизнь, несмотря на 3:0 уже на 37-ой минуте. Иммобиле признал падение внимания во втором тайме. Тренер соперника Филиппо Индзаги даже заявил, что его команда заслужила ничью: "Если ты в гостях у "Лацио" пробиваешь по воротам 16 раз и забиваешь трижды - значит, ты отыграл отличную игру". Тем не менее, победа добыта и поход продолжается. Даже без брата Симоне, который до сих пор в изоляции из-за коронавируса.

Ползти только вперёд

"Милану" остаётся лишь мечтать о таких домашних сериях. К матчу против "Дженоа" он подошёл с шестью дома во всех турнирах без побед подряд. И в нём подтвердил домашние проблемы, несмотря на постоянные разговоры о них, всё ещё не решённые. Первый тайм в плане доминирования, командной структуры был очень неплох (8:2 по ударам по воротам и 59 процентов владения мячом), но и тогда он не создал ничего с игры и пропустил с углового. А во втором он уже просто играл плохо, потерял нити игры. В итоге в этом матче он забивал со стандартных положений, причём решающий гол - от спины соперника.

Защитник Симон Кьер, вместе с Томори дважды спасший на линии ворот от позднего гола, после матча говорил: "Мы продолжаем пропускать, извините за выражение, по-настоящему дерьмовые голы". Добавляя, что такая победа после такой серии на "Сан Сиро" стоит больше трёх очков. В этом комментарии весь итог матча. Плохая игра "россонери", с серьёзным беспокойством, но всё ещё второе место. И даже с шестью очками гандикапа над пятым. С десятью очками, набранными в последних четырёх турах. "Милан" ползёт только вперёд.

Осталась Лига Европы

"Рома" уже не ползёт. Одна вымученная победа в пяти последних матчах, одна вымученная в семи гостевых оставляет её вне борьбы за Топ-4. У этой серии есть и объективные причины - травмы, усталость, острая потребность в ротации из-за изнуряющих матчей Лиги Европы. Восьмеро из начавших ответный матч против "Аякса" на поле не начали там вчера. Тем не менее, и состав с Кристанте, Верету, Педро, Майоралем должен был выступить лучше. Не заснуть после раннего гола, позволяя "Торино" бомбардировать себя, не провалиться оглушительно на флангах. Не уступить по ударам по воротам со счётом 9:27!!

Можно понять, почему "Рома" просто растворилась в последней трети матча. Она смертельно устала. Можно понять провал флангов - Бруно Перес играл не на своём, а справа играл неопытный и просто не готовый американец Рейнолдс. Но, как бы то ни было, вердикт один - одно из худших выступлений в сезоне в матче против аутсайдера и вылет из борьбы за четвёртое место, до которого ныне восемь очков. Остаётся думать о Лиге Европы. И также о том, как бы не застрять на седьмом месте и не оказаться в Лиге Конференций в следующем сезоне. С такими игрой и результатами именно это и произойдёт.

Борьба против вылета

Победа "Торино" сравняла его по очкам с "Фиорентиной" и "Беневенто". Заслуженно после победы в Удине и ничьей с "Ювентусом". "Быки" были бешено настроены, не боялись прессинговать, яростно атаковать. Их бурную радость после матча можно понять. Они отлично поработали. "Кроме проблемного начала матча, команда играла близко к тому, как я хочу её видеть", - заявил Давиде Никола. Для "Беневенто" же начало оказалось слишком провальным, да и в целом он лишь с одной победой в 15-ти матчах. Колокола тревоги звонят, хотя и Пиппо Индзаги считает игру вдохновляющей. Сейчас нужны результаты.

"Фиорентину" уже ничего не вдохновляет. В первом тайме матча против "Сассуоло" она как раз очень хорошо оборонялась, несмотря на 28 процентов владения мячом, и очень опасно контратаковала. Могла забить и больше одного. Но затем быстро развалилась. Трудно найти вдохновение и "Дженоа". Она лишь с одной победой в последних десяти матчах, и, хотя Давиде Баллардини доволен игрой в Милане (как и большинстве других матчей), преследователи уже близки. Пропускать от спины своего же прячущегося от мяча форварда... А "Специя" перепраздновала драматичную победу над "Кротоне". Рано успокаиваться.

Рано потому, что "Кальяри" продолжает борьбу. Хотя после четырёх поражений подряд и 2:3 на 90-ой минуте в субботу казалось, что ему конец. Как раз "Парма" в последнее время казалась более живой. Но невероятная концовка этого и без того сумасшедшего матча с классным голом и ассистом Гастона Перейро перевернула всё. Сыграла и его замена, и выход Черри, на которого он навесил. Сыграл лузерский характер "Пармы", уже в пятый раз в сезоне потерявшей преимущество в два мяча по ходу матча. Впрочем, как-то анализировать матч глупо. Это просто был тотальный праздник футбола - игры и драмы.

Анализировать можно лишь положение в турнирной таблице. "Кальяри" в пяти очках позади сразу трёх команд. Две из которых в ужасной форме. Против этих обеих ему ещё играть. "Парма" же в десяти очках от спасения и спастись не может. Как и "Кротоне", который в 15-ти.

Украинский след

В предыдущих турах Малиновский номинально играл правого вингера в схеме 4-2-3-1 с реальной свободой передвижения и в центре. Переход на эту схему Гасперини прежде всего объяснял кондициями отдельных игроков. К матчу против "Ювентуса" один из латералей - Меле - набрал кондиции, также вернулся любимец тренера Маттео Пессина, болевший коронавирусом. СМИ всё же прогнозировали сохранение новой схемы и уж точно отдавали украинцу место в стартовом составе. Однако Гасперини решил иначе. Возможно, тем самым и обрекая игру на гораздо менее яркую, чем ожидалось. Но победителей не судят.

Малиновский появился на поле на 72-ой минуте. К тому времени его команда потеряла нити игры, позволяла "Ювентусу" владеть мячом. Это удалось изменить не сразу. А удалось большей частью Руслану. Он привычно начал прорываться вперёд на дриблинге, разворачивать контратаки. С не очень большим процентом точности и аккуратности (даже получил жёлтую карточку), но течение игры такие действия изменили. А затем пошли и удары. Попытка метров с 20-ти, из которой удара и не вышло, замечательный штрафной, который Щесны вытащил из "девятки". И голевой удар, где явно помог рикошет от Сандро.

Итальянская пресса весьма редко ставит оценки тем, кто играл менее 20-ти минут, но на этот раз была единодушна. "7", иногда даже "7.5" и даже "8", всегда высшая на поле, с ремаркой "решил судьбу матча". Игрок матча.

Виктор Коваленко вновь остался в запасе.