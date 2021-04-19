Аталанта и еще пара клубов Серии А призвали исключить Юве, Интер и Милан из итальянского первенства

Несколько клубов Серии А призвали руководство лиги исключить из турнира туринский "Ювентус", "Милан" и "Интер". Причина – присоединение грандов с Апеннина к европейской Суперлиге.

Вчера, 18 апреля, на экстренном собрании клубов чемпионата Италии с данным предложением выступили "Аталанта" из Бергамо, "Верона" и "Кальяри", как сообщает портал Goal.com со ссылкой на портал La Repubblica.

Напомним, президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, босс мадридского "Реала". Заявление подписали "МЮ", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" из Англии, "Реал", "Барселона" и "Атлетико" от Испании, "Ювентус", "Милан" и "Интер" от Италии.