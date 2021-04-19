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Аталанта и еще пара клубов Серии А призвали исключить Юве, Интер и Милан из итальянского первенства

Италия
(2 голосов)

На фоне шумихи

Аталанта и еще пара клубов Серии А призвали исключить Юве, Интер и Милан из итальянского первенства

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Несколько клубов Серии А призвали руководство лиги исключить из турнира туринский "Ювентус", "Милан" и "Интер". Причина – присоединение грандов с Апеннина к европейской Суперлиге.

Вчера, 18 апреля, на экстренном собрании клубов чемпионата Италии с данным предложением выступили "Аталанта" из Бергамо, "Верона" и "Кальяри", как сообщает портал Goal.com со ссылкой на портал La Repubblica.

Напомним, президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, босс мадридского "Реала". Заявление подписали "МЮ", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" из Англии, "Реал", "Барселона" и "Атлетико" от Испании, "Ювентус", "Милан" и "Интер" от Италии.

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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Серия А Чемпионат Италии Интер (Милан) Суперлига Милан Верона Кальяри
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (9)
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ts0y (Чернигов)
19.04.2021 в 15:34
Думаю суперлига закончится неначавшись))Запрет на участвие футболистов суперлиги в матчах под эгидой ФИФА/УЕФА поставит крест)
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oda1979 (Запорожье)
19.04.2021 в 15:05
Пошла дележка денежных знаков:)))
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simargl (Чернигов)
19.04.2021 в 15:31
Ничто так не объединяет и не разделяет людей как денежные знаки))))
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simargl (Чернигов)
19.04.2021 в 15:05
Как не крути, а играть в Серии А, СуперЛиге и Лиге Чемпионов одновременно не получится ну никак... 40 равноценных футболистов иметь??? и играть по три (!!!) игры за 7 дней летом-оенью это бред...
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ukatan (Харьковская обл.)
19.04.2021 в 15:01
Справедливо. Суперлига так Суперлига! На внутренние соревнования не нужно размениваться. И очень желательно исключить из НЫНЕШНЕГО чемпионата!
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0
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
19.04.2021 в 14:47
Навіщо Мілану та суперліга? Пасти задніх разом з Арсеналом та Тотенхемом? Дуріки. Виграли б скудетто, тоді вже б і думали про щось більше.
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
19.04.2021 в 14:43
Та понятно что Аталанта первая, скудетто запахло.
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0
-1
Alex.696 (Немирів)
19.04.2021 в 14:35
Так і треба зробити. А ще - позбавити всіх титулів.
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+1
-2
2.dc (Николаев)
19.04.2021 в 15:11
Ага, ты еще скажи "и всех расстрелять", включая и нашего Шеву, он тоже с ними якшается ...
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0
0


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