Федерация Италии высказалась относительно возможных санкций в отношении трех клубов-"сепаратистов"

Итальянская федерация футбола (FIGC) будет выполнять указания УЕФА после выхода "Ювентуса", "Интера" и "Милана". Но потенциальные штрафы не повлияют на текущий сезон во внутреннем чемпионате.

По данным La Gazzetta dello Sport, возможные наказания для трех итальянских клубов, которые хотят выйти из УЕФА и ФИФА, чтобы стать учредителями Европейской Суперлиги , не повлияют на сезон 2020-21.

"Интер" идет первом месте в Серии А, "Милан" - вторым, а "Ювентус" - четвертым в турнирной таблице. Решение по ним ожидаются в течение ближайших нескольких часов.