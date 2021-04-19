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Федерация Италии высказалась относительно возможных санкций в отношении трех клубов-"сепаратистов"
Наказывать не спешат
Фото: Пінтерест
Итальянская федерация футбола (FIGC) будет выполнять указания УЕФА после выхода "Ювентуса", "Интера" и "Милана". Но потенциальные штрафы не повлияют на текущий сезон во внутреннем чемпионате.
По данным La Gazzetta dello Sport, возможные наказания для трех итальянских клубов, которые хотят выйти из УЕФА и ФИФА, чтобы стать учредителями
"Интер" идет первом месте в Серии А, "Милан" - вторым, а "Ювентус" - четвертым в турнирной таблице. Решение по ним ожидаются в течение ближайших нескольких часов.
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