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Президент УЕФА считает, что владелец Ювентуса его предал
А называл себя другом
Фото: italy24news/автор невідомий
Президент УЕФА Александр Чеферин чувствует себя преданным инвестором "Ювентуса" Андреа Аньелли.
"Ювентус" был первым из трех итальянских клубов, который объявил, что согласился вступить в Суперлигу в воскресенье. "Старая синьора" входит до
12 клубов, которые согласились присоединиться к Суперлиги, покинули УЕФА, а Андреа Аньелли ушел с поста вице-президента.
Tuttosport отмечает, что в между Чеферином и Аньелли было "давно установлено партнерство, которое даже можно назвать дружбой".
Они работали бок о бок над созданием Суперлиги, и Чеферин был шокирован участием Аньелли в создании Суперлиги.
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