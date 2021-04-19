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Президент УЕФА считает, что владелец Ювентуса его предал

Италия
(2 голосов)

А называл себя другом

Президент УЕФА считает, что владелец Ювентуса его предал

Фото: italy24news/автор невідомий

Новина українською

Президент УЕФА Александр Чеферин чувствует себя преданным инвестором "Ювентуса" Андреа Аньелли.

"Ювентус" был первым из трех итальянских клубов, который объявил, что согласился вступить в Суперлигу в воскресенье. "Старая синьора" входит до 12 команд-основателей Европейской Суперлиги, но УЕФА предупредил, что участникам будет запрещено участие в любых других соревнованиях.

12 клубов, которые согласились присоединиться к Суперлиги, покинули УЕФА, а Андреа Аньелли ушел с поста вице-президента.

Tuttosport отмечает, что в между Чеферином и Аньелли было "давно установлено партнерство, которое даже можно назвать дружбой".

Они работали бок о бок над созданием Суперлиги, и Чеферин был шокирован участием Аньелли в создании Суперлиги.

Читайте такжеЧеферин об Аньелли: Я никогда не видел человека, который бы так много врал
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В статье: Ювентус (Турин) Андреа Аньелли Александер Чеферин
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