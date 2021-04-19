Президент УЕФА считает, что владелец Ювентуса его предал

Президент УЕФА Александр Чеферин чувствует себя преданным инвестором "Ювентуса" Андреа Аньелли.

"Ювентус" был первым из трех итальянских клубов, который объявил, что согласился вступить в Суперлигу в воскресенье. "Старая синьора" входит до 12 команд-основателей Европейской Суперлиги, но УЕФА предупредил, что участникам будет запрещено участие в любых других соревнованиях.

12 клубов, которые согласились присоединиться к Суперлиги, покинули УЕФА, а Андреа Аньелли ушел с поста вице-президента.

Tuttosport отмечает, что в между Чеферином и Аньелли было "давно установлено партнерство, которое даже можно назвать дружбой".

Они работали бок о бок над созданием Суперлиги, и Чеферин был шокирован участием Аньелли в создании Суперлиги.