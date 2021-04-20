История, новая роль и разница Малиновского. Тактика в матче Аталанта - Ювентус

В центральном матче 31 тура итальянской Серии А "Аталанта" Джан-Пьеро Гасперини в упорной борьбе переиграла "Ювентус" Андреа Пирло. Этот матч имел важное турнирное и стратегическое значение в плане борьбы команд за место в зоне Лиги чемпионов, а его результат занял важное место в истории клуба из Бергамо. Несмотря на то, что команда Гасперини на протяжении нескольких сезонов дает серьезный бой "Юве" – это была первая победа "Аталанты" над "Старой Синьорой" в чемпионатах Италии за последние 20 лет.

Оба тренера имели сопоставимые кадровые проблемы перед матчем. Гасперини не мог рассчитывать на одного из ключевых центрбеков - Ромеро (дисквалификация) и основного правого латераля - Хатебура (травма), а Пирло вынужден был обойтись без Бернардески (болезнь) и Роналду (травма). Главной предматчевой новостью было сообщение о мышечной травме Криштиану. За день до игры лучший бомбардир Серии А выпал из уже сформированного штабом Пирло плана на игру.

"Аталанта" - "Ювентус" - 1:0

Гол: Малиновский 87 (Иличич)

"Аталанта": Голлини, Толой, Паломино, Джимсити, Меле (Малиновский 72), Де Роон, Фройлер, Гозенс, Пессина (Пашалич 46), Муриэль (Иличич 69), Д. Сапата

"Ювентус": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Кьеллини, Сандро, Бентанкур, МакКенни (Артур 78), Рабио, Кьеза (Данило 58), Дибала (Кулушевски 68), Мората

Предупреждения: Гозенс 78, Малиновский 79, Джимсити 82 - Де Лихт 72, Бонуччи 74, Куадрадо 90+3

Статистика

Удары (В створ) – 14(2):11(1)

Удары из штрафной – 7:9

Удары после стандартов – 5:4

Владение – 45,5%:54,5%

Успешность передач – 88%:86%

Ключевые передачи – 12:9

Фолы – 18:16

Атаки – 91:87

Опасные атаки – 52:44

Самым интересным моментов из статистических данных является тот факт, что обе команды совершили всего три удара в створ ворот. Причем оба удара "Аталанты" на счету Малиновского. У "Юве" в ворота лишь однажды попал Мората.

Обе команды сыграли по своим базовым тактическим схемам, которые от матча к матчу имеют определенные вариации. Гасперини, в зависимости от количества центральных защитников в составе соперника, особенностей плана на игру и уровня интегральной подготовки отдельных исполнителей варьирует два варианта – 3-4-2-1 и 3-4-1-2. По сути, единственным возможным коррективом является сторона, в которую направлено основание атакующего треугольника.

Как и в матче с "Ювентусом" в первом круге, Гасперини сделал выбор в пользу игры с условной "десяткой", на этот раз под парой колумбийских форвардов. Функции "десятки" снова выполнял Пессина. Малиновский остался в запасе. Травмированного Хатебура заменил Меле, а в отсутствии Ромеро тройку центрбеков составили Толой, Паломино, Джимсити.

Основные варианты "Ювентуса" – это фланг, за счет которого происходит трансформация в гибридной схеме 4-4-2/3-4-1-2 или 4-4-2/3-4-2-1. На этот раз активатором тактического перестроения был Куадрадо. В деструктивной фазе игры колумбиец играл правого защитника, в конструктивной – латераля. В позиционных атаках один из лидеров нынешнего "Ювентуса" отвечал за ширину. Слева ширину поддерживал фланговый полузащитник в схеме 4-4-2 – Кьеза.

При продвижении мяча во вторую треть поля Куадардо поднимался вверх по флангу, а МакКенни смещался в центр. Игроки группы атаки "Юве" часто менялись позициями, сохраняя при этом структуру. Дибала уходил то в глубину, то на фланг, открывался в полупространстве.

"Аталанта" оборонялась своими проактивными методами, сразу при потере мяча включая свой фирменный персонально – ориентированный прессинг. В первом тайме "Ювентус" не уступал хозяевам в интенсивности действий. Команды душили друг друга качественным высоким прессингом. При неудачных попытках в контрпрессинге гости перестраивались на средний и низкий блок и держали структуру 4-4-2.

Команда Пирло за счет "стерильности" имела незначительный перевес в контроле мяча, но при этом "Аталанта" не уступала сопернику в позиционной игре.

Главный тренер "Аталанты" Джан-Пьеро Гасперини после матча не скрывал гордости за свою команду и прокомментировал отсутствие главного героя матча в стартовом составе:

"Знали, что можем обыграть "Ювентус", несмотря на то, что это отличная команда. Мы победили с трудом, но это вселяет в нас большую гордость. Пока рано говорить о достигнутой цели, но эти 3 очка очень важны для морального духа команды. Почему Малиновский начал матч на скамейке запасных и почему мы сыграли в 3 защитника? У нас выпали Ханс Хатебур и Кристиан Ромеро. Это очень важные игроки, особенно при игре в 4 защитника. Я выбрал Йоакима Меле, а не Малиновского, потому что думал обо всех 90 минутах. Нам нужна была интенсивность и легкость, а игра в 3 защитника способствует этому. Защитники и полузащитники хорошо сыграли, мы были компактными и внимательными. Предоставление свободных зон Морате, Дибале и Куадрадо может быть фатальным".

В свою очередь, Андреа Пирло остался доволен игрой своей команды, но отметил, что у команды бывают проблемы с настроем на менее статусные матчи:

"Хорошая игра против крепкой команды. Мы сыграли так, как было нужно, но им повезло с голом в концовке. Но мы действовали с большой охотой и очень агрессивно. Мы разочарованы, могли набрать хотя бы очко. Мы не к каждому матчу подходили с одинаковым желанием. Когда мы играем с охотой, то на поле совсем другая команда. Несмотря на то, что я продолжаю это повторять, мы потеряли слишком много очков из-за неправильного отношения к делу во время не столь значимых поединков. Мы знали, что "Аталанта" будет разбивать игру на дуэли на каждом участке поля, и готовились соответствующим образом. То, что Роналду забил 25 голов в этом сезоне и был прекрасен в первом круге против "Аталанты", – отнюдь не совпадение. Он отлично вписывается в подобные игры и является нашим главным голеадором. Когда мы остаемся без его инстинкта убийцы, все становится немного иначе".

Любопытно, что уже не в первый раз итальянские журналисты интересуются у Гасперини о причинах отсутствия в стартовом составе находящегося в прекрасной форме Малиновского. Судя по ответу тренера, он не рассматривал в этом матче Руслана, как "десятку" или нападающего. Специалист сказал, что сделал выбор в пользу Меле. То есть, хавбек сборной Украины при формировании плана на игру был среди кандидатов на замену выбывшего из строя правого латераля – Хатебура.

В который раз констатируем, что Руслан выходит на новый более качественный уровень игры. У Гасперини он значительно вырос в ментальном, физическом и тактическом планах. Малиновский хорош как с первых минут, так и выходя на замену. А частые смены позиций делают из него настоящего универсала.

За те двадцать минут, которые Гасперини ему отвел, Руслан был абсолютно лучшим игроком. На решающем отрезке матча он нанес два удара, оба в створ, сделал девять передач, все они были точными и забил единственный в матче гол. Чертовски приятно звучит – Малиновский сделал разницу и принес своей команде победу в важнейшем матче с "Ювентусом". Кстати, Руслан минут восемь отыграл на позиции правого латераля, но к 80-й минуте Гасперини поменял его местами с Фройлером и доигрывал матч он уже на позиции левого центрального хавбека. Отвечая за бровку Малиновский не всегда своевременно опускался в линию обороны. Все-таки, наверное, несколько авантюрно было в таком матче ставить атакующего хавбека латералем.

Обе команды были на уровне и в принципе в противостоянии примерно равных соперников выиграл тот, за кем было последнее слово. Функциональная подготовка "Аталанты" и джокер в лице Руслана Малиновского оказались решающими факторами.

Результат матча поменял команды местами в таблице. "Аталанта" обошла пока еще действующего чемпиона на два очка и обосновалась на третьем месте. "Ювентус" за семь туров до конца чемпионата опустился на четвертую позицию. Снизу команду Пирло поджимают "Наполи" и "Лацио", которых в следующем туре ждет очное противостояние.

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