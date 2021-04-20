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Стало известно, когда Фонсека объявит об уходе из Ромы
Португальский наставник скоро покинет клуб
Фото: La Gazzetta dello Sport / Автор – неизвестен
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека покинет пост.
Ранее сообщалось, что наставник "Ромы" сам принял решение покинуть клуб по окончанию сезона. Отмечается, что Фонсека объявит о своем решении после матчей полуфинала с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы.
Напомним, что ранее информация была о том, что "Шахтер" заинтересован в возвращении Фонсеки.
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Источник:Сalciomercato.com
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