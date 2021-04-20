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Стало известно, когда Фонсека объявит об уходе из Ромы

Италия
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Португальский наставник скоро покинет клуб

Стало известно, когда Фонсека объявит об уходе из Ромы

Фото: La Gazzetta dello Sport / Автор – неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека покинет пост.

Ранее сообщалось, что наставник "Ромы" сам принял решение покинуть клуб по окончанию сезона. Отмечается, что Фонсека объявит о своем решении после матчей полуфинала с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы.

Напомним, что ранее информация была о том, что "Шахтер" заинтересован в возвращении Фонсеки.

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В статье: Паулу Фонсека Рома (Италия)
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Источник:
Сalciomercato.com

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