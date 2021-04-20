Стало известно, когда Фонсека объявит об уходе из Ромы

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека покинет пост.

Ранее сообщалось, что наставник "Ромы" сам принял решение покинуть клуб по окончанию сезона. Отмечается, что Фонсека объявит о своем решении после матчей полуфинала с "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы.

Напомним, что ранее информация была о том, что "Шахтер" заинтересован в возвращении Фонсеки.