Коуч, которого сватают в Шахтер, не хочет выводить команду на матч с Миланом

Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби заявил о том, что не хочет выводить свою команду на выездной матч 32-го тура чемпионата Италии против "Милана".

Причина - то, что миланцы являются одним из клубов-организаторов Европейской Суперлиги.

Я очень зол, потому что произошел переворот. Футбол принадлежит всем. Объявить о создании Суперлиги можно было открыто, а не публиковать пресс-релизы в полночь, - цитирует Де Дзерби Sosfanta. Я не хотел бы играть с "Миланом", так как этот клуб - один из основателей Суперлиги. Я сказал об этом генеральному директору "Сассуоло" Джованни Карневали и игрокам. Я выйду на матч, только если они заставят меня сделать это.

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Ночью с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Европейской Суперлиги. В нее вошли "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Милан", "Интер" и "Ювентус". Турнир может начаться уже в августе 2021 года.

"Сассуоло" идет на 8 месте в турнирной таблице, "Милан" - второй.