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Коуч, которого сватают в Шахтер, не хочет выводить команду на матч с Миланом

Италия
(2 голосов)

Матч завтра в 19:30

Коуч, которого сватают в Шахтер, не хочет выводить команду на матч с Миланом

Новина українською

Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби заявил о том, что не хочет выводить свою команду на выездной матч 32-го тура чемпионата Италии против "Милана".

Причина - то, что миланцы являются одним из клубов-организаторов Европейской Суперлиги.

Я очень зол, потому что произошел переворот. Футбол принадлежит всем. Объявить о создании Суперлиги можно было открыто, а не публиковать пресс-релизы в полночь, - цитирует Де Дзерби Sosfanta.

Я не хотел бы играть с "Миланом", так как этот клуб - один из основателей Суперлиги. Я сказал об этом генеральному директору "Сассуоло" Джованни Карневали и игрокам. Я выйду на матч, только если они заставят меня сделать это.

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Ночью с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Европейской Суперлиги. В нее вошли "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Милан", "Интер" и "Ювентус". Турнир может начаться уже в августе 2021 года.

"Сассуоло" идет на 8 месте в турнирной таблице, "Милан" - второй.

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В статье: Шахтер (Донецк) Милан Роберто Де Дзерби
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2021 в 22:46
До завтра до 19:30 от той суперлиги останутся одни воспоминания. Выводи.
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Лекарь (село Дарница)
20.04.2021 в 22:37
Походу, мужик принципиальный, честный, с крепкими яйцами. Подойдет ли такой кротам? Ммм..
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alex 66 (Кременчуг)
20.04.2021 в 22:20
Правильная позиция.
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