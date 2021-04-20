Серия А. Фиорентина услыхала колокол тревоги и победила в Вероне

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Фиорентина" 1:2

Голы: Сальседо 72 - Влахович 45+2 (пен.), Касерес 66

32-ой тур Серии А начался матчем кризисных команд. Хотя кризис кризису рознь. Пять поражений в шести последних матчах всего лишь отдалили "Верону" от восьмого места. Перед последним из них её наставник Иван Юрич даже успел заявить, что очень доволен сезоном. В "Фиорентине" же реально всё плохо. Пять очков в последних восьми матчах заставляют её третий год подряд бороться за выживание. Также заставили отказаться от общения с прессой и закрыться на базе. Почти критическая ситуация. Тем не менее, в такой и проявляется характер. В кои-то веки "фиалки" его проявили.

Юрич опасался соперника, заявляя, что в первом тайме предыдущего матча против "Сассуоло" (1:3) он мог забить четыре мяча и что не понимает, почему он на 17-ом месте. "У них есть всё". Правда, первые полчаса объясняли хорвату многое. Флорентийцы будто смирились со своей ситуацией, не боролись толком, выглядели замороженными. Владели мячом лишь 38 процентов времени. Веронцы могли забить не четыре, но два мяча точно. После проброса Бессы мимо вратаря и удара головой Лазаньи защитники Касерес и Венути тащили с линии ворот. Удар Лазовича с острого угла отбил вратарь.

Затем "Фиорентина" пришла в себя. Уже Рибери проверил другого вратаря. С линии штрафной. Бонавентура заработал пенальти за фол Барака. В середине второго тайма при розыгрыше штрафного Касересу удался удар с полулёта, и бурная радость всех игроков, в том числе запасных, свидетельствовала о снятии напряжения. "Верона" ещё отыграла один мяч - длинный заброс Фараони переправил головой на вышедшего на замену Сальседо. И далее гостям пришлось понервничать. Но они отбились без особой работы для своего вратаря.

"Фиорентина" вспрыгивает сразу же на 13-ое место в восьми очках над зоной вылета. А "Верона" по итогам тура рискует потерять девятое.