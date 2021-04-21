Аньелли – после провала Суперлиги: Я не покидаю Юве. Те, кто утверждают обратное, приносят мне удачу

Вице-президент европейской Суперлиги и босс туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли опроверг информацию о том, что он покинет клуб. Слова футбольного чиновника приводит авторитетный журналист Фабрицио Романо со ссылкой на портал Repubblica

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"Я не покидаю клуб. Те, кто утверждают обратное, приносят мне удачу".

Juventus president and #SuperLeague vice-chairman Andrea Agnelli denies rumours about resigning: “I’m not leaving the club and who says the opposite brings me luck”, he told Repubblica. ????⚪️⚫️ #Juventus — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2021

Напомним, вслед за "Манчестер Сити" о выходе из Суперлиги официально объявили "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Челси". Проект просуществовал всего два дня, боссы Суперлиги уже успели заявить, что они обдумают дальнейшие шаги по реорганизации соревнования.