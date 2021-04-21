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Аньелли – после провала Суперлиги: Я не покидаю Юве. Те, кто утверждают обратное, приносят мне удачу

Италия
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Философ Андреа

Аньелли – после провала Суперлиги: Я не покидаю Юве. Те, кто утверждают обратное, приносят мне удачу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вице-президент европейской Суперлиги и босс туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли опроверг информацию о том, что он покинет клуб. Слова футбольного чиновника приводит авторитетный журналист Фабрицио Романо со ссылкой на портал Repubblica

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"Я не покидаю клуб. Те, кто утверждают обратное, приносят мне удачу".

Напомним, вслед за "Манчестер Сити" о выходе из Суперлиги официально объявили "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Челси". Проект просуществовал всего два дня, боссы Суперлиги уже успели заявить, что они обдумают дальнейшие шаги по реорганизации соревнования.

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В статье: Ювентус (Турин) Андреа Аньелли Суперлига
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