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Аньелли – после провала Суперлиги: Я не покидаю Юве. Те, кто утверждают обратное, приносят мне удачу
Философ Андреа
Getty Images / Global Images Ukraine
Вице-президент европейской Суперлиги и босс туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли опроверг информацию о том, что он покинет клуб. Слова футбольного чиновника приводит авторитетный журналист Фабрицио Романо со ссылкой на портал Repubblica
"Я не покидаю клуб. Те, кто утверждают обратное, приносят мне удачу".
Juventus president and #SuperLeague vice-chairman Andrea Agnelli denies rumours about resigning: “I’m not leaving the club and who says the opposite brings me luck”, he told Repubblica. ????⚪️⚫️ #Juventus— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2021
Напомним, вслед за "Манчестер Сити" о выходе из Суперлиги официально объявили "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Челси". Проект просуществовал всего два дня, боссы Суперлиги уже успели заявить, что они обдумают дальнейшие шаги по реорганизации соревнования.
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