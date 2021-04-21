"Боссы Милана предложили мне сосредоточиться на текущих задачах". Пиоли – о Суперлиге

Алленаторе итальянского "Милана" Стефано Пиоли рассказал, что он думает о Суперлиге, а также о состоянии своих футболистов перед встречей с "Сассуоло" в чемпионате. Цитирует наставника сайт Джанлуки Ди Марцио.

"Ибрагимович и Беннасер неважно себя чувствуют. Тео Эрнандес и Чалханоглу тоже не готовы на 100%, но все станет понятно завтра утром".