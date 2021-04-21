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"Боссы Милана предложили мне сосредоточиться на текущих задачах". Пиоли – о Суперлиге

Италия
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Стефано на связи

"Боссы Милана предложили мне сосредоточиться на текущих задачах". Пиоли – о Суперлиге

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Алленаторе итальянского "Милана" Стефано Пиоли рассказал, что он думает о Суперлиге, а также о состоянии своих футболистов перед встречей с "Сассуоло" в чемпионате. Цитирует наставника сайт Джанлуки Ди Марцио.

"Ибрагимович и Беннасер неважно себя чувствуют. Тео Эрнандес и Чалханоглу тоже не готовы на 100%, но все станет понятно завтра утром".

"Суперлига? Я прислушиваюсь к советам моего клуба, боссы предложили сосредоточиться на работе и задачах на сезон. Сейчас не время думать о других вещах".

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В статье: Златан Ибрагимович Хакан Чалханоглу Стефано Пиоли Суперлига Милан Тео Эрнандес Исмаэль Беннасер
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Источник:
Di Marzio

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