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"Боссы Милана предложили мне сосредоточиться на текущих задачах". Пиоли – о Суперлиге
Стефано на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Алленаторе итальянского "Милана" Стефано Пиоли рассказал, что он думает о Суперлиге, а также о состоянии своих футболистов перед встречей с "Сассуоло" в чемпионате. Цитирует наставника сайт Джанлуки Ди Марцио.
"Ибрагимович и Беннасер неважно себя чувствуют. Тео Эрнандес и Чалханоглу тоже не готовы на 100%, но все станет понятно завтра утром".
"Суперлига? Я прислушиваюсь к советам моего клуба, боссы предложили сосредоточиться на работе и задачах на сезон. Сейчас не время думать о других вещах".
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