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Англичане всех спасли? Аньелли считает, что Суперлига невозможна без клубов АПЛ

Италия
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Испанцы и итальянцы не смогут тащить в одиночку

Англичане всех спасли? Аньелли считает, что Суперлига невозможна без клубов АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Босс "Ювентуса" и вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли дал интервью итальянским журналистам. Естественно, главная повестка – новообразовавшийся европейский турнир.

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"Проект законен, он основан на свободах, которые предоставляет нам Евросоюз. Футбол переживает кризис и влияет на новые поколения. Закрытые стадионы также влияют на ситуацию отрицательно. 40% мужчин в возрасте от 15 до 24 лет не интересуются футболом. Треть болельщиков во всему миру поддерживают как минимум два клуба и, как правило, они из числа основателей Суперлиги".

Также Аньелли отметил, что проект соревнования не может быть реализован после выхода из него 6 английских клубов.

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В статье: Ювентус (Турин) Андреа Аньелли Суперлига
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Источник:
Di Marzio

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