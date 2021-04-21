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Англичане всех спасли? Аньелли считает, что Суперлига невозможна без клубов АПЛ
Испанцы и итальянцы не смогут тащить в одиночку
Getty Images / Global Images Ukraine
Босс "Ювентуса" и вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли дал интервью итальянским журналистам. Естественно, главная повестка – новообразовавшийся европейский турнир.
"Проект законен, он основан на свободах, которые предоставляет нам Евросоюз. Футбол переживает кризис и влияет на новые поколения. Закрытые стадионы также влияют на ситуацию отрицательно. 40% мужчин в возрасте от 15 до 24 лет не интересуются футболом. Треть болельщиков во всему миру поддерживают как минимум два клуба и, как правило, они из числа основателей Суперлиги".
Также Аньелли отметил, что проект соревнования не может быть реализован после выхода из него 6 английских клубов.
Andrea Agnelli, Super League vice chair and Juventus chairman just told Reuters they can no longer progress with the breakaway after the exit of the six English clubs.— Simon Evans (@sgevans) April 21, 2021
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