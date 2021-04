Англичане всех спасли? Аньелли считает, что Суперлига невозможна без клубов АПЛ

Босс "Ювентуса" и вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли дал интервью итальянским журналистам. Естественно, главная повестка – новообразовавшийся европейский турнир.

Также Аньелли отметил, что проект соревнования не может быть реализован после выхода из него 6 английских клубов.

