Англичане всех спасли? Аньелли считает, что Суперлига невозможна без клубов АПЛ

Босс "Ювентуса" и вице-президент Суперлиги Андреа Аньелли дал интервью итальянским журналистам. Естественно, главная повестка – новообразовавшийся европейский турнир.

"Проект законен, он основан на свободах, которые предоставляет нам Евросоюз. Футбол переживает кризис и влияет на новые поколения. Закрытые стадионы также влияют на ситуацию отрицательно. 40% мужчин в возрасте от 15 до 24 лет не интересуются футболом. Треть болельщиков во всему миру поддерживают как минимум два клуба и, как правило, они из числа основателей Суперлиги".