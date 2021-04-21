Миланский Интер объявил о выходе из проекта под названием Суперлига

Пресс-служба миланского "Интера" официально сообщила о том, что клуб больше не принимает участия в проекте Суперлиги.

В стане "нерадзурри" придерживаются мнения, что футбольные представители должны быть заинтересованы в постоянном прогрессе соревнований, чтобы интерес к игре сохранился среди миллионов болельщиков всех возрастов по всему миру.

"Интер" – первый итальянский клуб, который проинформировал общественность о своем выходе из Суперлиги. "Реал", "Ювентус", "Барселона" и "Милан" еще не вышли из турнира.