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Миланский Интер объявил о выходе из проекта под названием Суперлига

Италия
(1 голосов)

Скоро пирамида окончательно рассыплется

Миланский Интер объявил о выходе из проекта под названием Суперлига

Inter

Новина українською

Пресс-служба миланского "Интера" официально сообщила о том, что клуб больше не принимает участия в проекте Суперлиги.

В стане "нерадзурри" придерживаются мнения, что футбольные представители должны быть заинтересованы в постоянном прогрессе соревнований, чтобы интерес к игре сохранился среди миллионов болельщиков всех возрастов по всему миру.

"Интер" – первый итальянский клуб, который проинформировал общественность о своем выходе из Суперлиги. "Реал", "Ювентус", "Барселона" и "Милан" еще не вышли из турнира.

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В статье: Интер (Милан) Суперлига
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Источник:
Inter

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Комментарии (1)
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Запорізьке Торпедо (zp)
21.04.2021 в 13:27
чкурнули на всі боки, роняючи тапки
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