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Миланский Интер объявил о выходе из проекта под названием Суперлига
Скоро пирамида окончательно рассыплется
Inter
Пресс-служба миланского "Интера" официально сообщила о том, что клуб больше не принимает участия в проекте Суперлиги.
В стане "нерадзурри" придерживаются мнения, что футбольные представители должны быть заинтересованы в постоянном прогрессе соревнований, чтобы интерес к игре сохранился среди миллионов болельщиков всех возрастов по всему миру.
"Интер" – первый итальянский клуб, который проинформировал общественность о своем выходе из Суперлиги. "Реал", "Ювентус", "Барселона" и "Милан" еще не вышли из турнира.
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