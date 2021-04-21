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Милан вслед за Атлетико и Интером покинул Суперлигу

Италия
(2 голосов)

Клуб прислушался к своим болельщикам

Милан вслед за Атлетико и Интером покинул Суперлигу

ACMilanFan

Новина українською

Пресс-служба итальянского "Милана" официально сообщила о том, что клуб больше не принимает участия в проекте Суперлиги.

"Мы приняли приглашение принять участие в проекте Суперлиги с искренним намерением провести лучший европейский турнир для футбольных фанатов по всему миру, в интересах клуба и наших собственных болельщиков.

Меняться не всегда легко, но для прогресса необходима эволюция, а структура европейского футбола развивалась и менялась на протяжении десятилетий.

Однако болельщики ясно выразили свою позицию и сомнения по поводу Суперлиги, а "Милан" обязан прислушиваться к голосам тех, кто любит этот чудесный вид спорта. Мы продолжим трудиться изо всех сил над развитием надежной футбольной модели", - говорится в заявлении.

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В статье: Суперлига Милан (Италия)
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Источник:
AC Milan.com

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Комментарии (5)
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мы за динамо (киев)
21.04.2021 в 15:25
от і залишились тільки ті хто відповідає критеріям "супер". ті хто потікав -то інше.
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.04.2021 в 15:00
Прогнозируемый финал: Реал - Ювентус.
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0
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Tenma7 (Чернигов)
21.04.2021 в 15:09
Там тройничок
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0
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Rosanero (palermo)
21.04.2021 в 14:51
От і залишилась трійка хитрожопих, що ці будуть блеяти?
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Rosanero (palermo)
21.04.2021 в 14:47
Коротше, обісрались ви.
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0
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