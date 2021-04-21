Милан вслед за Атлетико и Интером покинул Суперлигу

Пресс-служба итальянского "Милана" официально сообщила о том, что клуб больше не принимает участия в проекте Суперлиги.

"Мы приняли приглашение принять участие в проекте Суперлиги с искренним намерением провести лучший европейский турнир для футбольных фанатов по всему миру, в интересах клуба и наших собственных болельщиков.

Меняться не всегда легко, но для прогресса необходима эволюция, а структура европейского футбола развивалась и менялась на протяжении десятилетий.

Однако болельщики ясно выразили свою позицию и сомнения по поводу Суперлиги, а "Милан" обязан прислушиваться к голосам тех, кто любит этот чудесный вид спорта. Мы продолжим трудиться изо всех сил над развитием надежной футбольной модели", - говорится в заявлении.