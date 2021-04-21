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Милан вслед за Атлетико и Интером покинул Суперлигу
Клуб прислушался к своим болельщикам
ACMilanFan
Пресс-служба итальянского "Милана" официально сообщила о том, что клуб больше не принимает участия в проекте Суперлиги.
"Мы приняли приглашение принять участие в проекте Суперлиги с искренним намерением провести лучший европейский турнир для футбольных фанатов по всему миру, в интересах клуба и наших собственных болельщиков.
Меняться не всегда легко, но для прогресса необходима эволюция, а структура европейского футбола развивалась и менялась на протяжении десятилетий.
Однако болельщики ясно выразили свою позицию и сомнения по поводу Суперлиги, а "Милан" обязан прислушиваться к голосам тех, кто любит этот чудесный вид спорта. Мы продолжим трудиться изо всех сил над развитием надежной футбольной модели", - говорится в заявлении.
Official Statement ➡ https://t.co/470EOAvGlE— AC Milan (@acmilan) April 21, 2021
Comunicato Ufficiale ➡ https://t.co/HV2CwvxdWh pic.twitter.com/7bSlfVRArb
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