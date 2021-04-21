Ювентус выступил с заявлением по поводу Суперлиги

"Ювентус" на официальном сайте опубликовал заявление по поводу Суперлиги.

"Нам известно о намерениях некоторых клубов выйти из проекта, хотя необходимые процедуры, предусмотренные соглашением между клубами, не были выполнены. В этом контексте, хотя "Ювентус" по-прежнему убежден в надежности спортивных, коммерческих и юридических аспектах Суперлиги, мы считаем, что в настоящее время есть относительно малые шансы на то, что проект будет завершен в первоначально задуманной форме. "Ювентус" сохраняет приверженность созданию долгосрочных ценностей для клуба и всей футбольной индустрии", — говорится в сообщении.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Милан", "Интер" и "Ювентус". Уже 21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире.