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Ювентус выступил с заявлением по поводу Суперлиги

Италия
(2 голосов)

Руководство клуба считает, что сейчас она не сможет существовать

Ювентус выступил с заявлением по поводу Суперлиги

Новина українською

"Ювентус" на официальном сайте опубликовал заявление по поводу Суперлиги.

"Нам известно о намерениях некоторых клубов выйти из проекта, хотя необходимые процедуры, предусмотренные соглашением между клубами, не были выполнены. В этом контексте, хотя "Ювентус" по-прежнему убежден в надежности спортивных, коммерческих и юридических аспектах Суперлиги, мы считаем, что в настоящее время есть относительно малые шансы на то, что проект будет завершен в первоначально задуманной форме. "Ювентус" сохраняет приверженность созданию долгосрочных ценностей для клуба и всей футбольной индустрии", — говорится в сообщении.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли "Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Милан", "Интер" и "Ювентус". Уже 21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире.

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В статье: Ювентус (Турин) Суперлига
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Комментарии (3)
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kalan-86 (Анкара)
21.04.2021 в 16:11
Лицемеры бессовестные.
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vlapa (Киев)
21.04.2021 в 15:54
Да дожмут они УЕФА, если не так, так реформой ЛЧ (не этим бредом что предлагается с 2024). Прикро, але до цього йде.
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.04.2021 в 15:49
Не некоторых выйти, а некоторые остались.
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