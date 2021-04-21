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Фонсека: Горжусь позицией Ромы по отношению к Суперлиге
Римляне категорически против
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека перед матчем 32-го тура чемпионата Италии с "Аталантой" поддержал решение клуба в отношении Суперлиги.
Римский клуб накануне высказался категорически против Суперлиги.
"Я горд быть частью футбола, именно болельщики двигают этот спорт. Мы увидели, что игроки и болельщики важны. Горжусь позицией "Ромы" и всех остальных по отношению к Суперлиге. Я не переживаю о будущем футбола, мы всегда можем добиться улучшения. Даже в самые непростые времена мы всегда доказываем, что наш спорт может выжить", — сказал тренер на пресс-конференции.
Напомним, что 21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире.
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