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Фонсека: Горжусь позицией Ромы по отношению к Суперлиге

Италия
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Римляне категорически против

Фонсека: Горжусь позицией Ромы по отношению к Суперлиге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека перед матчем 32-го тура чемпионата Италии с "Аталантой" поддержал решение клуба в отношении Суперлиги.

Римский клуб накануне высказался категорически против Суперлиги.

"Я горд быть частью футбола, именно болельщики двигают этот спорт. Мы увидели, что игроки и болельщики важны. Горжусь позицией "Ромы" и всех остальных по отношению к Суперлиге. Я не переживаю о будущем футбола, мы всегда можем добиться улучшения. Даже в самые непростые времена мы всегда доказываем, что наш спорт может выжить", — сказал тренер на пресс-конференции.

Напомним, что 21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире.

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека
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