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Гасперини высказался о создании Суперлиги

Италия
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Наставник Аталанты был вне себя

Гасперини высказался о создании Суперлиги

Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини перед матчем 32-го тура чемпионата Италии с "Ромой" рассказал о своем отношении к Суперлиге.

"Сначала я был вне себя. Дело не в том, что Суперлига растворилась в воздухе, а в реакции мира футбола на нее. Никогда не слышал так много меритократии. Я всегда чувствовал необходимость достигать своих целей и следить за бюджетом. Надеюсь, что в ближайшие несколько лет мы сможем позволить другим клубам делать то, что мы сделали", — цитирует Гасперини Gianlucadimarzio.com.

Напомним, что 21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли "Атлетико", "Интер" и "Милан".

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В статье: Джанпьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо)
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