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Гасперини высказался о создании Суперлиги
Наставник Аталанты был вне себя
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини перед матчем 32-го тура чемпионата Италии с "Ромой" рассказал о своем отношении к Суперлиге.
"Сначала я был вне себя. Дело не в том, что Суперлига растворилась в воздухе, а в реакции мира футбола на нее. Никогда не слышал так много меритократии. Я всегда чувствовал необходимость достигать своих целей и следить за бюджетом. Надеюсь, что в ближайшие несколько лет мы сможем позволить другим клубам делать то, что мы сделали", — цитирует Гасперини Gianlucadimarzio.com.
Напомним, что 21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли "Атлетико", "Интер" и "Милан".
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