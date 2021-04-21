Гасперини высказался о создании Суперлиги

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини перед матчем 32-го тура чемпионата Италии с "Ромой" рассказал о своем отношении к Суперлиге.

"Сначала я был вне себя. Дело не в том, что Суперлига растворилась в воздухе, а в реакции мира футбола на нее. Никогда не слышал так много меритократии. Я всегда чувствовал необходимость достигать своих целей и следить за бюджетом. Надеюсь, что в ближайшие несколько лет мы сможем позволить другим клубам делать то, что мы сделали", — цитирует Гасперини Gianlucadimarzio.com.

Напомним, что 21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли "Атлетико", "Интер" и "Милан".