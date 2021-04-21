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В Милане забыли сказать Мальдини о Суперлиге. Он извинился перед всеми фанами футбола

Италия
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И сделал выводы из истории о Суперлиге

В Милане забыли сказать Мальдини о Суперлиге. Он извинился перед всеми фанами футбола

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Технический директор итальянского "Милана" Паоло Мальдини заявил, что "не участвовал в дискуссиях" по поводу Суперлиги и извинился за этот шаг клуба перед болельщиками.

"Россонери" были одним из трех клубов Серии А, которые объявили о присоединении к Суперлиге 18 апреля. Сегодня клуб решил вийти из нее. Но директор "Милана" Мальдини извинился перед фанатами и сказал, что ничего об этом не знает.

Я хочу отметить, что я не участвовал в дискуссиях по поводу Суперлиги, - сказал Мальдини Sky Sport Italia. - Я узнал об этом в воскресенье вечером после совместного заявления других клубов. Это, очевидно, было решено на высшем уровне в клубе. Я чувствовал себя немного растерянным.

Это не освобождает меня от ответственности за извинения перед болельщиками. И не только болельщиками "Милана", а в целом футбольными болельщиками, которые чувствовали предательство своих спортивных принципов, которые мы, "Милан", всегда уважали.

Я чувствую потребность говорить. Конечно, директор крупного клуба в 2021 году знает, что доход важный и стабильность также важна. Поэтому нам нужно спросить себя, чего мы можем научиться из этой ситуации, можем ли мы извлечь урок и куда это нас подтолкнет? Мы, безусловно, не можем отменить ценности спорта и меритократии, потому их источником являются человеческие мечты.

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В статье: Паоло Мальдини Суперлига Милан
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