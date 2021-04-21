Серия А. В Суперлиге такого бы не было - Милан проигрывает Сассуоло дома

Серия А. 32-ой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

: Чалханоглу 30 - Распадори 76, 83

": Д. Доннарумма, Калабрия (Калулу 86), Кьер, Томори, Далот, Кесси, Мейте (Диас 86), Салемакерс (Кастильехо 86), Чалханоглу (Крунич 73), Ребич (Манджукич 73), Леау

": Консильи, Мулдур (Тольян 64), Д. Феррари, Марлон, Кирьякопулос, Локателли, Обьянг (М. Лопес 72), Берарди, Джуричич (Х. Траоре 63), Бога (Хараслин 84), Дефрель (Распадори 63)

: Джуричич 60

"Милан" мог заявить о выходе из кризиса. После всего двух побед в десяти матчах во всех турнирах он добыл три в четырёх плюс ничью. Вернувшись на второе место. Хотя игра всё ещё весьма проблематична, "Дженоа" удалось переиграть лишь благодаря автоголу и спасениям защитников с линии ворот. Потому более сильный "Сассуоло" был весьма опасен. Он вышел из своего кризиса двумя победами подряд после двух в 14-ти. Да ещё и очень зол на "Милан" из-за скандала вокруг Суперлиги. Роберто Де Дзерби даже заявил, что не хотел бы выводить команду на матч. И в итоге злость также сыграла.

Команда Де Дзерби обожает мяч. В недавних матчах против "Интера" и "Ромы" владела им 69-70 процентов времени. "Милан" решил это пресечь. Удачно в первом тайме, ведь счёт по владению был 47:53. В первые полчаса он блестяще исполнял высокий прессинг, был мобилен, комбинировал. Точности не хватало. Единственный опасный момент создал как раз "Сассуоло". Джуричич пяткой нашёл Бога, а того остановил лишь Доннарумма. Тем не менее, "россонери" подтвердили статус лучшей команды лиги в первые полчаса матчей, забив свой 22-ой гол. Чалханоглу блестяще закрутил с угла штрафной в "девятку".

Главной темой матча были заблокированные опасные удары в штрафной. Такие мешали забить Леау в начале тайма, Берарди в концовке (отличный подкат Кьера). В целом после гола процент владения мячом гостями начал расти. Они доминировали. Хозяева оборонялись. Таким образом, точно повторялся сценарий матча первого круга. Вот только тогда "Милан" оборонялся с 2:0. Здесь повторился сценарий первого тайма. Когда лучшие моменты создали защищающиеся. Плотные удары Салемакерса и Чалханоглу отбил Консильи. А забил Распадори, технично замкнув прострел Тольяна. Оба вышли на замену.

Распадори вообще-то должен был выйти в стартовом составе. Но, видимо, Де Дзерби знал, что делает. 21-летний форвард забил вновь. Красивая контратака через фланг вновь доставила его мяч, Джакомо легко убрал Томори и пробил от стойки в сетку. После чего гости могли забить и ещё. Хозяева еле выцарапали мяч с линии после удара Хараслина. И не забили свой свободный удар почти с линии вратарской после паса в руки Консильи.

"Милан" проигрывает "Сассуоло" впервые после семи побед и двух ничьих в девяти очных матчах. Но этот факт не слишком важен. Важнее - лишь одна победа в шести домашних матчах против кого-либо. На "Сан Сиро" подопечные Стефано Пиоли по-прежнему плохи. Хотя сегодня как раз в первые 75 минут выглядели хорошо. Нужно доигрывать до конца. А теперь они вновь могут потерять второе место. "Сассуоло" же лишь в третий раз за последние три года оформил серию из трёх побед подряд. Но Де Дзерби и игроки бурно праздновали даже не это. Для них матч был принципиальным.