Реклама для Шахтера. Милан - Сассуоло 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Милан - Сассуоло, которые встречались в 32-м туре итальянской Серии А. Россонери забили первыми - классный удар в девятку удался Чалхаонглу, но не смогли развить преимущество. Зато Сассуоло, главного тренера которого - Роберто Де Дзерби - сватают в Шахтера, сумел перевернуть все с ног на голову. На 64-й минуте на замену вышел Джакомо Распадори (статью о талантливом игроке читайте здесь >>), на 76-й он сравнял счет, а на 83-й забил победный для Сассуоло мяч. Как следствие, Милан подпустил на расстояние одного очка Ювентус, и вообще может потерять второе место, если в четверг Аталанта победит Рому.

Серия А. 32-й тур

Милан - Сассуоло 1:2

Голы: Чалханолгу 30 - Распадори 76, 83